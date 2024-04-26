Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о нулевой ничьей на «ВЭБ Арене».

Мнение

Разве это дерби?

Прошло уже более суток, а в защиту самого ожидаемого матча тура не произнесено ни одного слова. Самая популярная фраза после игры — если бы не судья Василий Казарцев, то обсуждать вообще было бы нечего.

ЦСКА вышел на поле без нескольких ключевых исполнителей. «Спартак» остался без главного тренера. Так что могло ли в принципе быть иначе?

Или с командами что-то произошло? Не настолько очевидное, как с «Сочи», но все же.

Между тем, все просто. «Ваши ожидания — ваши проблемы», фраза, которая за двенадцать лет не утратила актуальности.

ЦСКА, несмотря на топ-результативность, весь сезон действует сверхрационально. Голы есть, но зрелищным футбол армейцев не назовешь — если смотреть на красно-синих глазами Сергея Галицкого.

ЦСКА не собирался только отстаивать ничью. Но задача, очевидно, ставилась не пропустить, отодвинуть игру подальше от штрафной — потому что непонятно как будут выглядеть под давлением Агапов и Лукин.

Мойзес и Манфред Угальде. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Смотрелись красно-синие в целом неплохо. Дали огня. Лукин и вовсе заставил задуматься — почему Владимир Федотов не дает больше времени своим: в запасе остались Рядно, Кисляк, Глебов. Те, кому надо выходить и доказывать, что они могут творить и на взрослом уровне.

Но ЦСКА при Федотове очень математический. Команда-часы, команда-модель (не светская). Давление, четкая структура, дисциплина — и тем удивительнее видеть от нее порой такие матчи как с «Локомотивом». Когда получается огненное шоу.

Для этого, вероятно, должны быть ошибки — в массовом порядке. Или сильный антагонизм к коллеге на противоположной скамейке, как к Гильермо Абаскалю.

В первом круге ведь искрило. 2:2, гол Медины на седьмой добавленной ко второму тайму минуте, стоны и восторги после финального свистка. В общем, эмоции. Те, от которых тренеры стараются держаться подальше.

Кстати, может быть, октябрьское дерби тоже повлияло тогда на концепцию. Когда важно было не проиграть — не столько турнирно, сколько имиджево (или репутационно).

Недавно пробежал слух, что Федотов может покинуть ЦСКА — если не попадет по итогам сезона в тройку (что с таким составом можно считать подвигом). Подобные разговоры в ПФК опровергли, но тень от них осталось — которую Владимир Валентинович не чувствовать не мог. А учитывая результаты встреч с «Ахматом» (1:2) и «Локо» (те самые огонь-3:3), третью осечку подряд армейцы позволить себе не могли. Ну и оказались поэтому более закрытыми, чем обычно.

Опасный момент у ворот Игоря Акинфеева. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Подобное ЦСКА практикует не первый раз в сезоне — в памяти и 0:0 с «Рубином», и 0:1 с «Краснодаром» с голом Кривцова в финальную раздевалку. Парадокс, конечно, что избавившись от креативных Карраскаля и Медины, и получив переживающего контрактную ситуацию Чалова, армейцы упростили игру (в силу потери качества исполнителей), но добавили в результативности. Она не тождественна зрелищности, особенно когда коса находит на камень. А в четверг — тот самый случай.

Владимир Слишкович отработал в качестве и.о. главного тренера великолепно — несмотря на выпавшие ему матчи. Талалаев, Федотов, Семак, Карпин — все их как тренеров объединяет такое качество как рациональность. И именно им Слишкович не уступил. Больше того, сделал это не со своей, по сути, командой — слишком свежи еще воспоминания от Абаскале.

И в этом, вероятно, кроется ответ на вопрос «почему «Спартак» смотрелся не так хорошо зрелищно, как мог бы?»

Возможно, дело в том, что Слишкович тоже опасался ЦСКА — как команду рациональную. Три центральных защитника, Мартинс в середине поля, отсутствие Зиньковского, не слишком любящего отбирать мячи, Медина на позиции десятки — где тоже навыки оборонительных действий не критичны... Состав «Спартака» на дерби получился таким, чтобы не то, чтобы не проиграть — чтобы никто не выпал.

Поэтому и замены красно-белые делали поздние. В напряженном дерби, где все способен решить один гол, вводить новые силы рискованно — в подобный футбол можно сразу не попасть. А на кону — не только три очка. Там, не исключено, твоя карьера в клубе.

На одной чаше весов ЦСКА и его 44 забитых мяча — как у «Зенита». Лучшая атака лиги. И заодно команда, лишившаяся трех ведущих футболистов.

На другой — «Спартак», который вынес «Ростов» со свистом и дважды не уступил весной сине-бело-голубым. Но с временным тренером у руля.

Кроме клубных задач всегда есть и личные, что нормально. Ни один специалист, как кажется, не мог позволить себе потерпеть поражение — а оно априори становилось таковым.

Команды такие вещи чувствуют. Всегда.

Особенно когда речь о дерби, где все громче и заметнее.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.