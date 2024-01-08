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«Хватит заигрывать с болельщиками!» Дзюба пристыдил легенду «Спартака» Тихонова

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба, Андрей Тихонов.
Фото «СЭ»
Очередная скандальная реплика от Артема.

Прошло чуть больше недели после Нового года, а Артем Дзюба уже в центре внимания. На этот раз дело не в каких-то слитых видео из караоке-клубов — форвард «Локомотива» неожиданно пошел против легенды «Спартака» Андрея Тихонова, который, между прочим, всегда высказывался о нем уважительно. И сделал это абсолютно осознанно, пусть и в своей типичной шутливой манере.

«Андрей Валерьевич, перестаньте!»

В последнем выпуске YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» Дзюба и Леонид Слуцкий угадывали, кому принадлежат различные цитаты об их программе. Оказалось, что автором этой цитаты является Андрей Тихонов:

«Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в Telegram, и мне этого хватило. Понял, что не мое. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей».

По сравнению с высказываниями других экспертов эти слова экс-футболиста кажутся абсолютно безобидными, не правда ли? Но в ответ Артем решил зацепиться за фразу бывшего полузащитника в одном из интервью. Нападающий считает, что Тихонов соврал, говоря, что лучше станет чемпионом со «Спартаком», чем выиграет золото чемпионата мира.

Футболист "Локомотива" Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Андрей. Тихонов. Андрей Валерьевич. Я видел нарезку, когда вы были на какой-то передаче. Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со «Спартаком»?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом». Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести- или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака». Перестаньте! И есть еще один такой товарищ. Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», — сказал нападающий.

Слуцкий, который сидел напротив, попытался отшутиться и сгладить ситуацию.

«Артем никогда не заигрывал ни с какими болельщиками. Поэтому они его и ненавидят», — добавил он.

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«Главное, чтобы он сам закрыл рот»

Андрей Тихонов пока никак не парировал слова Дзюбы, да и вряд ли будет. Восьмикратного чемпиона России очень трудно представить в роли оппонента Артема в медиа.

Тем более что сразу после прихода нападающего в «Локомотив» легендарный спартаковец призывал Дзюбу больше работать, чем говорить.

«Дзюба сказал: «Мы закроем рты всем скептикам». Главное, чтобы он сам закрыл рот. Для того, чтобы помочь «Локомотиву» до конца лета. Я с большим уважением отношусь к нему. Он очень сильный игрок, ему первому нужно закрыть рот и работать на благо «Локомотива». Они пошли на уступки и взяли его в команду, это большой плюс для обеих сторон. Дзюба сильно поможет «Локомотиву», — говорил Тихонов год назад в эфире «Матч Премьер».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не первый наезд на футбольных экспертов и журналистов

Тихонов — далеко не первая из публичных персон в футболе, кого атаковал нападающий «Локо». Играя за «Зенит», Дзюба часто отвечал комментатору Геннадию Орлову.

«Кстати, хотел передать привет многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке Флюгер. Привет!» — сказал футболист после матча с «Динамо» в декабре 2020-го.

Почему Артем так жестко обратился к 78-летнему мэтру журналистики? Ему показалось, что Орлов начал незаслуженно его критиковать, поменяв о нем мнение.

Геннадий Сергеевич тогда быстро прекратил полемику, заявив, что не собирается ввязываться в «драку».

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«Я не хочу ввязываться в эти дела с Дзюбой, это ниже моего достоинства, я же опытный журналист. Зачем мне на это обращать внимание? Пускай он свои проблемы решает сам. Я к этому спокойно отношусь, у нас свобода слова», — ответил Орлов Sport24.

Последняя громкая медиасхватка Артема состоялась с Константином Геничем. В 2022 году тот раскрыл детали спора с Дзюбой: забьет ли Иван Сергеев, выступавший тогда в ФНЛ за «Крылья Советов», в РПЛ восемь голов. Этот спор Артем проиграл — и оказался крайне недоволен тем, что Генич все вынес в публичное поле. Поэтому назвал комментатора «желтым журналистом», дав понять, что не собирается выполнять условия пари.

В течение года оба обменивались колкостями, но в итоге помирились.

А вот других журналистов Артем до сих пор бойкотирует, отказывая в послематчевых интервью.

Андрей Тихонов
Артем Дзюба
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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