«Хватит заигрывать с болельщиками!» Дзюба пристыдил легенду «Спартака» Тихонова
Прошло чуть больше недели после Нового года, а Артем Дзюба уже в центре внимания. На этот раз дело не в каких-то слитых видео из караоке-клубов — форвард «Локомотива» неожиданно пошел против легенды «Спартака» Андрея Тихонова, который, между прочим, всегда высказывался о нем уважительно. И сделал это абсолютно осознанно, пусть и в своей типичной шутливой манере.
«Андрей Валерьевич, перестаньте!»
В последнем выпуске YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» Дзюба и Леонид Слуцкий угадывали, кому принадлежат различные цитаты об их программе. Оказалось, что автором этой цитаты является Андрей Тихонов:
«Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в Telegram, и мне этого хватило. Понял, что не мое. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей».
По сравнению с высказываниями других экспертов эти слова экс-футболиста кажутся абсолютно безобидными, не правда ли? Но в ответ Артем решил зацепиться за фразу бывшего полузащитника в одном из интервью. Нападающий считает, что Тихонов соврал, говоря, что лучше станет чемпионом со «Спартаком», чем выиграет золото чемпионата мира.
«Андрей. Тихонов. Андрей Валерьевич. Я видел нарезку, когда вы были на какой-то передаче. Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со «Спартаком»?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом». Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести- или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака». Перестаньте! И есть еще один такой товарищ. Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», — сказал нападающий.
Слуцкий, который сидел напротив, попытался отшутиться и сгладить ситуацию.
«Артем никогда не заигрывал ни с какими болельщиками. Поэтому они его и ненавидят», — добавил он.
«Главное, чтобы он сам закрыл рот»
Андрей Тихонов пока никак не парировал слова Дзюбы, да и вряд ли будет. Восьмикратного чемпиона России очень трудно представить в роли оппонента Артема в медиа.
Тем более что сразу после прихода нападающего в «Локомотив» легендарный спартаковец призывал Дзюбу больше работать, чем говорить.
«Дзюба сказал: «Мы закроем рты всем скептикам». Главное, чтобы он сам закрыл рот. Для того, чтобы помочь «Локомотиву» до конца лета. Я с большим уважением отношусь к нему. Он очень сильный игрок, ему первому нужно закрыть рот и работать на благо «Локомотива». Они пошли на уступки и взяли его в команду, это большой плюс для обеих сторон. Дзюба сильно поможет «Локомотиву», — говорил Тихонов год назад в эфире «Матч Премьер».
Не первый наезд на футбольных экспертов и журналистов
Тихонов — далеко не первая из публичных персон в футболе, кого атаковал нападающий «Локо». Играя за «Зенит», Дзюба часто отвечал комментатору Геннадию Орлову.
«Кстати, хотел передать привет многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке Флюгер. Привет!» — сказал футболист после матча с «Динамо» в декабре 2020-го.
Почему Артем так жестко обратился к 78-летнему мэтру журналистики? Ему показалось, что Орлов начал незаслуженно его критиковать, поменяв о нем мнение.
Геннадий Сергеевич тогда быстро прекратил полемику, заявив, что не собирается ввязываться в «драку».
«Я не хочу ввязываться в эти дела с Дзюбой, это ниже моего достоинства, я же опытный журналист. Зачем мне на это обращать внимание? Пускай он свои проблемы решает сам. Я к этому спокойно отношусь, у нас свобода слова», — ответил Орлов Sport24.
Последняя громкая медиасхватка Артема состоялась с Константином Геничем. В 2022 году тот раскрыл детали спора с Дзюбой: забьет ли Иван Сергеев, выступавший тогда в ФНЛ за «Крылья Советов», в РПЛ восемь голов. Этот спор Артем проиграл — и оказался крайне недоволен тем, что Генич все вынес в публичное поле. Поэтому назвал комментатора «желтым журналистом», дав понять, что не собирается выполнять условия пари.
В течение года оба обменивались колкостями, но в итоге помирились.
А вот других журналистов Артем до сих пор бойкотирует, отказывая в послематчевых интервью.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5