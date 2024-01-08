«Хватит заигрывать с болельщиками!» Дзюба пристыдил легенду «Спартака» Тихонова

Очередная скандальная реплика от Артема.

Прошло чуть больше недели после Нового года, а Артем Дзюба уже в центре внимания. На этот раз дело не в каких-то слитых видео из караоке-клубов — форвард «Локомотива» неожиданно пошел против легенды «Спартака» Андрея Тихонова, который, между прочим, всегда высказывался о нем уважительно. И сделал это абсолютно осознанно, пусть и в своей типичной шутливой манере.

«Андрей Валерьевич, перестаньте!»

В последнем выпуске YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» Дзюба и Леонид Слуцкий угадывали, кому принадлежат различные цитаты об их программе. Оказалось, что автором этой цитаты является Андрей Тихонов:

«Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в Telegram, и мне этого хватило. Понял, что не мое. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей».

По сравнению с высказываниями других экспертов эти слова экс-футболиста кажутся абсолютно безобидными, не правда ли? Но в ответ Артем решил зацепиться за фразу бывшего полузащитника в одном из интервью. Нападающий считает, что Тихонов соврал, говоря, что лучше станет чемпионом со «Спартаком», чем выиграет золото чемпионата мира.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Андрей. Тихонов. Андрей Валерьевич. Я видел нарезку, когда вы были на какой-то передаче. Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со «Спартаком»?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом». Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести- или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака». Перестаньте! И есть еще один такой товарищ. Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», — сказал нападающий.

Слуцкий, который сидел напротив, попытался отшутиться и сгладить ситуацию.

«Артем никогда не заигрывал ни с какими болельщиками. Поэтому они его и ненавидят», — добавил он.

«Главное, чтобы он сам закрыл рот»

Андрей Тихонов пока никак не парировал слова Дзюбы, да и вряд ли будет. Восьмикратного чемпиона России очень трудно представить в роли оппонента Артема в медиа.

Тем более что сразу после прихода нападающего в «Локомотив» легендарный спартаковец призывал Дзюбу больше работать, чем говорить.

«Дзюба сказал: «Мы закроем рты всем скептикам». Главное, чтобы он сам закрыл рот. Для того, чтобы помочь «Локомотиву» до конца лета. Я с большим уважением отношусь к нему. Он очень сильный игрок, ему первому нужно закрыть рот и работать на благо «Локомотива». Они пошли на уступки и взяли его в команду, это большой плюс для обеих сторон. Дзюба сильно поможет «Локомотиву», — говорил Тихонов год назад в эфире «Матч Премьер».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не первый наезд на футбольных экспертов и журналистов

Тихонов — далеко не первая из публичных персон в футболе, кого атаковал нападающий «Локо». Играя за «Зенит», Дзюба часто отвечал комментатору Геннадию Орлову.

«Кстати, хотел передать привет многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке Флюгер. Привет!» — сказал футболист после матча с «Динамо» в декабре 2020-го.

Почему Артем так жестко обратился к 78-летнему мэтру журналистики? Ему показалось, что Орлов начал незаслуженно его критиковать, поменяв о нем мнение.

Геннадий Сергеевич тогда быстро прекратил полемику, заявив, что не собирается ввязываться в «драку».

«Я не хочу ввязываться в эти дела с Дзюбой, это ниже моего достоинства, я же опытный журналист. Зачем мне на это обращать внимание? Пускай он свои проблемы решает сам. Я к этому спокойно отношусь, у нас свобода слова», — ответил Орлов Sport24.

Последняя громкая медиасхватка Артема состоялась с Константином Геничем. В 2022 году тот раскрыл детали спора с Дзюбой: забьет ли Иван Сергеев, выступавший тогда в ФНЛ за «Крылья Советов», в РПЛ восемь голов. Этот спор Артем проиграл — и оказался крайне недоволен тем, что Генич все вынес в публичное поле. Поэтому назвал комментатора «желтым журналистом», дав понять, что не собирается выполнять условия пари.

В течение года оба обменивались колкостями, но в итоге помирились.

А вот других журналистов Артем до сих пор бойкотирует, отказывая в послематчевых интервью.