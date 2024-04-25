Агентство Роши: «К Виллиану есть интерес со стороны других клубов, за ним давно наблюдают»

Агентство Sferico Sports Management, представляющее интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказало об интересе к игроку со стороны ряда клубов.

29-летний бразилец пополнил состав армейцев в сентябре 2022 года. Сумма его трансфера из португальского «Портимоненсе» составила 2 миллиона евро.

«К Роше есть интерес со стороны других клубов, за ним давно наблюдают. Но сейчас он полностью сосредоточен на ЦСКА», — цитирует представителей агентства «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Роша отыграл 30 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.