Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:43

«Милан» хочет арендовать Себальоса из «Реала» с правом выкупа

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Реала» Дани Себальос может продолжить карьеру в «Милане», сообщает AS.

По информации источника, красно-черные хотят летом арендовать 27-летнего испанца с правом выкупа. Потенциальная сделка осложняется тем, что «Реал» рассчитывает сразу заработать на уходе футболиста.

Себальос выступает за «Реал» с 2017 года. В текущем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Дани Себальос
Футбол
ФК Милан
ФК Реал
0
Читайте также
USADA призвало пересмотреть деятельность ВАДА из-за допинга китайских пловцов
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Нашелся эксперт, который пророчит медали красно-белым, а букмекеры объявили фаворита. Что происходит накануне дерби ЦСКА - «Спартак»
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Тухель контактировал с «Манчестер Юнайтед»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости