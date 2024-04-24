Селюк рассказал, кто из его клиентов может перейти в российские клубы летом

Агент Дмитрий Селюк рассказал о возможных трансферах его клиентов в российские клубы во время летнего трансферного окна.

«Химки» заранее подписали Бони Амиана. Он до июня играет в «Днепре» из Могилева. Его «Гент» хотел взять. Я думаю, что его скоро в России увидят в деле. Лоуренс Николас может приехать из Турции, — приводит Metaratings.ru слова Селюка. — Седрика Гогуа я подписал на два месяца, чтобы он вернулся, получил документы. Думаю, что сейчас все видят, насколько он хороший защитник. Многие это уже знали и так, но до конца мая его могут лицезреть в «Шиннике». Гогуа в клубе РПЛ? Сейчас сложно сказать, кто вылетит. Дело даже не в расширении. Если его не будет, то еще сложнее. «Факел» по итогам последних туров может вылететь быстрее «Сочи». Думаю, ближе к середине мая будет более ясная картина".

Агент подчеркнул, что всем клубам предлагает условие, что они могут отказаться от игроков без компенсации.

«Думаю, что некоторые игроки приедут в Россию. Но часто бывает, что берут непонятно кого, и я не знаю, по каким принципам они подходят клубам. Но я предлагаю условия, по которым команды имеют право отказаться в любое время от игроков без всякой компенсации. Я готов во всех контрактах вписывать это условие, если они чем-то недовольны», — добавил Селюк.