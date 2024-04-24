Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 20:15

Селюк рассказал, кто из его клиентов может перейти в российские клубы летом

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Дмитрий Селюк рассказал о возможных трансферах его клиентов в российские клубы во время летнего трансферного окна.

«Химки» заранее подписали Бони Амиана. Он до июня играет в «Днепре» из Могилева. Его «Гент» хотел взять. Я думаю, что его скоро в России увидят в деле. Лоуренс Николас может приехать из Турции, — приводит Metaratings.ru слова Селюка. — Седрика Гогуа я подписал на два месяца, чтобы он вернулся, получил документы. Думаю, что сейчас все видят, насколько он хороший защитник. Многие это уже знали и так, но до конца мая его могут лицезреть в «Шиннике». Гогуа в клубе РПЛ? Сейчас сложно сказать, кто вылетит. Дело даже не в расширении. Если его не будет, то еще сложнее. «Факел» по итогам последних туров может вылететь быстрее «Сочи». Думаю, ближе к середине мая будет более ясная картина".

Агент подчеркнул, что всем клубам предлагает условие, что они могут отказаться от игроков без компенсации.

«Думаю, что некоторые игроки приедут в Россию. Но часто бывает, что берут непонятно кого, и я не знаю, по каким принципам они подходят клубам. Но я предлагаю условия, по которым команды имеют право отказаться в любое время от игроков без всякой компенсации. Я готов во всех контрактах вписывать это условие, если они чем-то недовольны», — добавил Селюк.

Источник: metaratings.ru
0
Читайте также
Летающая лыжница Кустова рассказала, как переболела анорексией
Вратарь «Флориды» Бобровский отметился эффектным спасением в матче с «Тампой»
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» хочет арендовать Себальоса из «Реала» с правом выкупа

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости