Артем Дзюба: биография, карьера, достижения, личная жизнь

История футболиста.

Артем Дзюба — российский футболист «Зенита», экс-капитан сборной России и лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Дзюбе 33 года, он родился 22 августа 1988 года в Москве.

Рост Дзюбы — 197 см.

Детские годы

Родители футболиста — Сергей и Светлана. Отец игрока родился в Полтавской области Украины в городе Лубны. Работал милиционером, а также играл в футбол на областных турнирах.

Светлана родилась в Цивильске в Чувашии и работала продавцом в продуктовом магазине Москвы, где стала заместителем директора. У Дзюбы также есть младшая сестра Ольга.

Семья Дзюбы проживала в коммунальной квартире в Потаповском переулке в Москве, а также в квартире в районе Новокосино.

Мать Дзюбы признавалась, что вместе с отцом раздумывала о том, чтобы отдать сына в хоккей. Но экипировка в хоккее стоила дороже, чем футбольная форма, поэтому семья решила отдать мальчика в футбол. Хотя отец Артема до последнего был против занятий сына в футбольной академии.

Футбольная карьера

С 8 лет Дзюба занимался в футбольной академии московского «Спартака».

«Почему «Спартак»? Может, потому что в то время команда блистала, и какой-то отпечаток это наложило. Может, поскольку жили на Чистых прудах, Сокольники близко. Но для меня другой команды не существовало. Я читал много — и о братьях Старостиных, и о футболистах «Спартака» разных поколений. Отчетливо помню, как «Реал» в 98-м в Лужниках обыграли — 2:1. Мощнейшее впечатление, как Илья Цымбаларь со штрафного забил. Мне тогда 10 лет было. В школе спартаковской к тому времени уже занимался, но первое осознанное воспоминание — именно от того матча», — рассказывал Дзюба.

Артем Дзюба. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Карьера в «Спартаке»

В 2005 году из дубля красно-белых Артема перевели во взрослую команду. За основу «Спартака» он дебютировал через год в матче Кубка России против «Урала». Сказалось доверие со стороны Владимира Федотова — именно он доверил нападающему место в первой команде.

В 2007 году Артем стал регулярно проходить в состав и в матче 5 тура с «Томью» забил свой первый гол за «Спартак». В том сезоне красно-белые стали серебряными призерами чемпионата России.

На тот же год пришелся дебют в еврокубках — в ноябрьском матче Кубка УЕФА против «Спарты». Игра завершилась нулевой ничьей.

Когда Федотова в «Спартаке» сменил Станислав Черчесов, Артем стал реже появляться на поле.

В 2008 году форвард чаще оказывался в запасе и забил лишь один гол за сезон — в матче с «Динамо». В следующем сезоне красно-белых возглавил Валерий Карпин, а нападающего арендовала «Томь».

По разным данным, одна из причин ухода Дзюбы — инцидент с кражей денег у одноклубника Владимира Быстрова. У полузащитника пропали 23 тысяч рублей, которые якобы взял Артем. Тот отрицал все обвинения, но был вынужден уйти. Позже он рассказывал, что его подставили. Быстров в дальнейшем на эту тему говорить отказывался.

Во втором сезоне в Томске страйкер провел 35 матчей, в которых забил 14 голов. И вернулся в «Спартак».

Возвращение в Москву получилось насыщенным: Дзюба забил гол и сделал ассист в противостояние с «Базелем» в Лиге Европы и помог красно-белым пройти в четвертьфинал, где «Спартак» уступил «Порту». Артем отметился голом и в ворота португальцев. В чемпионате России игрок забивал «Спартаку» из Нальчика, оформил дубль в матче с «Краснодаром», забивал ЦСКА в проигранном дерби 1:2 и выходил с капитанской повязкой на матч с «Зенитом», который красно-белые выиграли 3:2. Также гол Дзюбы в ворота «Локомотива» помог «Спартаку» пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

Сезон-2012/13 «Спартак» начал под руководством Унаи Эмери: Дзюба действовал нерезультативно и проиграл конкуренцию Эммануэлю Эменике. А после разгрома от «Динамо» (1:5) форвард публично раскритиковал тренера, назвав его «тренеришкой». Испанца уволили в тот же день, а команду снова возглавил Карпин. По окончании чемпионата Дзюба ушел в аренду — на этот раз в «Ростов». Там нападающий завоевал свой первый клубный трофей — Кубок России сезона-2013/14. В чемпионате Артем забил 17 мячей и вернулся в «Спартак» с надеждой закрепиться в команде.

Сезон-2014/15 форвард начал в роли лидера: забил два гола «Рубину» в первом туре в Казани, затем оформил ещё два дубля — в ворота «Динамо» и «Уфы», но после этого не мог отличиться на протяжении девяти матчей подряд. Осенью 2014-го владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что Дзюба отклонил несколько предложений клуба о продлении контракта, который истекал следующим летом. Федун обвинил игрока в алчности и в том, что он хочет зарабатывать на уровне звезды «Зенита» Халка.

«Контракт заканчивался, могли бы по-человечески подойти и поговорить, глядя в глаза. В итоге отправили в аренду без продления. Даже разговоров на эту тему не было. Но как только я вернулся и начал забивать, стали панику поднимать — подписывай контракт. Говорю: «Давайте зимой к этому придем. А пока буду спокойно играть». Мне отвечают: «Нет, сейчас». Прошу: «Давайте я подумаю». И меня сразу убрали в запас», — объяснял Артем.

В этот момент на игрока вышел «Зенит», который предложил контракт на 5 лет с существенным повышением оклада.

Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

Карьера в «Зените»

В феврале 2015 года «Зенит» объявил о заключении контракта, который начал действовать летом. До этого времени «Спартак» отказался отдавать футболиста в аренду в питерский клуб, но опустил в аренду в «Ростов».

Летом Дзюба перешел в «Зенит» и на претензии «Спартака» ответил, что выбрал Питер для того чтобы завоевать трофеи и участвовать в Лиге чемпионов.

В дебютном сезоне под руководством Андре Виллаша-Боаша он забил 15 мячей в РПЛ и 6 в Лиге чемпионов, установив рекорд для россиян в рамках одного чемпионата.

Но когда в «Зените» работали Мирча Луческу и Роберто Манчини, продуктивность Дзюбы, как и всей команды, упала. «Зенит» занимал третье место в сезонах-2015/16 и 2016/17, а в сезоне-2017/18 финишировал пятым. В первом круге того чемпионата Артем отличился лишь однажды, а затем со скандалом ушел в аренду в тульский «Арсенал», чтобы не остаться без игровой практики перед домашним ЧМ-2018. Во втором круге нападающий забил 6 голов в составе туляков и вернулся в «Зенит», который возглавил Сергей Семак.

После этого форвард стал регулярно завоевывать трофеи: четыре раза подряд «Зенит» стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и четыре раза — Суперкубок.

В Питере Артем наконец-то раскрылся как настоящий бомбардир: в 248 матчах за клуб он забил 108 мячей. Для сравнения, в «Спартаке» за 166 матчей у Артема только 38 голов.

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дзюба в сборной России

В сборной России Дзюба дебютировал 11 ноября 2011 года в товарищеском матче против Греции. Артем был в числе кандидатов для участия на Евро-2012, но не попал в итоговую заявку. Дик Адвокат предпочел взять на турнир Кокорина, Павлюченко, Погребняка и Кержакова.

Когда сборную возглавил Фабио Капелло, Дзюба также играл редко. В отборе на ЧМ-2014 Артем провел лишь 45 минут против Северной Ирландии. В итоговый состав команды на ЧМ-2014 он снова не попал: Капелло выбрал Кержакова, Кокорина и Канунникова.

Но в квалификации Евро-2016 Капелло начал регулярно привлекать Дзюбу. В первом матче против Лихтенштейна форвард впервые отличился за сборную. Капелло продолжил делать ставку на Артема. Он сыграл против Швеции, Молдовы и Австрии, а также появился на поле в товарищеских встречах.

В июле 2015-го года Капелло сменил Леонид Слуцкий. Он сделал Дзюбу основным игроком в атаке сборной и вывел национальную команду на Евро-2016. В отборе Артем забил важные мячи в ворота Швеции и Молдовы, а также оформил покер в матче с Лихтенштейном. Но во Франции, где проходила финальная стадия турнира, Дзюба не отличился ни разу. Россия заняла последнее место в группе с Уэльсом, Англией и Словакией, а Слуцкий был уволен.

Команду возглавил Станислав Черчесов и поначалу не рассчитывал на Артема. Полоз, Смолов, Канунников и Бухаров получали больше игровой практики и сыграли на Кубке Конфедераций-2017. Дзюба не вызывался в команду из-за неудачного сезона в «Зените», а также из-за проблем с коленом.

Но в итоговую заявку на ЧМ-2018 Артем все-таки попал — за удачный отрезок в «Арсенале», где забил 6 голов в 10 матчах премьер-лиги. Домашний турнир Артем начинал в роли запасного: Черчесов сделал ставку на Смолова. Но после замены в матче с Саудовской Аравией и гола в той игре основным стал именно Дзюба. Он забил важный гол в ворота Египта (3:1) и помог команде выйти из группы. В матче 1/8 финала с Испанией нападающий заработал и реализовал пенальти в основное время. После ничьей 1:1 в основное и добавленное время Россия выиграла в серии пенальти и вышла в четвертьфинал, но уступила Хорватии (тоже по пенальти) и покинула турнир.

Знаменитой стала речь Дзюбы перед той серией: «Парни, я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом!» После ЧМ-2018 форвард обрел небывалую популярность: в каждом городе футболиста встречали сотни желающих сделать селфи и получить автограф. «Зенит ТВ» создал отдельную рубрику «Дзюбомания», в которую попадали видео, как Дзюба общается с фанатами из разных городов и делает с ними совместные фото.

В июне 2021-го года он догнал Кержакова по числу голов за сборную России — у обоих по 30 мячей. На Евро-2020 Дзюба отличился лишь однажды — в матче с Данией, но это не спасло команду от разгромного поражения 1:4. Россия не смогла выйти из группы.

Матч с Данией до сих пор является последним для Дзюбы в национальной команде. После увольнения Станислава Черчесова и прихода на пост главного тренера Валерия Карпина нападающий ни разу не приезжал в расположение сборной. В сентябре 2021 года футболист объяснил свой отказ тем, что не набрал нужную форму, а в марте 2022-го — семейными обстоятельствами.

Валерий Карпин и Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Артем Дзюба: конфликт с Валерием Карпиным

Одной из причин отказа Дзюбы играть в сборной России называют конфликт с Валерием Карпиным, который длится со времен совместной работы в «Спартаке».

«Его нет в команде, потому что у него произошел конфликт с командой, — так в 2009 году Карпин объяснял отъезд Артема в «Томь». — Не с клубом, хочу заметить. Это решение не мое, не клуба, а команды».

После Дзюба вернулся и играл при Карпине, причем результативно. В 73 матчах под его руководством у форварда 17 мячей и 15 голевых передач. В 2013 году после очередной аренды в «Ростов» Дзюба впервые публично высказался о тяжелых отношениях с тренером.

«Я много раз пытался идти на компромисс с Карпиным. Когда вернулся из Томска, сказал, что хочу уйти. Карпин пообещал, что топор войны зарыт. Самое страшное, что каждый раз был новый Валерий Георгиевич. Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь», — рассказывал игрок.

В одной команде они не пересекаются уже больше 13 лет, а в 2017 году чуть не подрались в отеле в центре Москвы. Там форвард случайно «Зенита» пересекся с Карпиным, который на тот момент был тренером «Торпедо» Армавир. Между ними случилась словесная перепалка.

В декабре 2021-го года футболист сказал, что «не против сделать шаг навстречу». Он объяснил, что после разговора с Карпиным пожал ему руку и поверил ему, что «топор войны зарыт».

Карпин на все вопросы о форварде «Зенита» в сборной несколько раз отмечал, что по-прежнему не исключает его возвращения в команду.

Артем Дзюба. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Какая зарплата у Дзюбы?

Зарплата Дзюбы в «Зените» составляет 3,6 миллионов евро с учетом бонусов. Его действующий контракт с питерским клубом истекает летом 2022 года. Если нападающий не договорится с «Зенитом» о продлении соглашения, он может покинут питерский клуб в статусе свободного агента.

Артем Дзюба: достижения

Дзюба — четырехкратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и четырехкратный обладатель Суперкубка России.

С 148 голами Артем — лучший бомбардир чемпионатов России. В сезоне-2021/22 в матче с «Динамо» (в 13 туре РПЛ) Артем забил 144-й гол и обошел легендарного нападающего «Ротора» Олега Веретенникова, чей показатель в 143 гола никто не мог превзойти на протяжении 20 лет.

Артем Дзюба: личная жизнь

У Дзюба есть супруга Кристина, свадьба состоялась в 2012-м году. У пары трое сыновей: Никита (9 лет), Максим (7 лет) и Александр (1 год).

В 2015 году футболист был замечен с телеведущей Марией Орзул, с которой встретился на парковке у отеля сборной России в машине.

Позже Дзюба высказался о случившемся: «Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось все сохранить».

В ноябре 2020-го в медиа большой резонанс вызвала публикация интимного видео Дзюбы. Из-за случившегося Артем на время приостановил участие в матчах сборной России.

«Ситуация эта у меня не болезненная. Но сначала я охренел. Первую неделю, дней десять, тяжело было. Было неприятно. Деньги вымогали перед этим? Давайте не будем об этом. Меня попросили определённые люди, чтобы меньше этого касалось. Это было видео двухлетней давности, год или два, что-то такое. Я отдал телефон специальным людям, чтобы всё почистили, убрали, чтобы ничего не было. Не надо такие вещи хранить», — объяснил игрок.

Артем Дзюба: соцсети

У Дзюбы есть свой Telegram-канал, где футболист публикует фото и видео с матчей «Зенита», свои голы, а также мотивационные видео.