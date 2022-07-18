Защитник «Рубина» перешел во французский «Лорьян»

«Рубин» и «Лорьян» достигли договоренности о переходе защитника Монтассара Тальби во французский клуб. Это полноценный трансфер 24-летнего футболиста, сообщает пресс-служба казанцев.

Тальби перешел в «Рубин» в августе 2021 года. Он сыграл за команду 27 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста с казанским клубом был рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что по решению международной федерации футбола (ФИФА) легионеры могут безнаказанно приостановить контракты с клубами выступающими под эгидой РФС до 30 июня 2023.