33-летний Петров продлил контракт с «Краснодаром» на один год

«Краснодар» объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Петровым на один год.

«Я очень счастлив. Это счастье. Цели? Сейчас нужно восстановиться, а дальше — только максимум. Цели должны быть всегда», — цитирует игрока клубная пресс-служба.

В этом сезоне 33-летний Петров провел за клуб 17 матчей.