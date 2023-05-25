Представитель Дзюбы — о продлении контракта с «Локомотивом»: «Он заслужил то, что имеет»

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» высказался о результативности игрока в России.

«Мне кажется, результаты тоже говорят сами за себя: 12 полезных действий за 11 игр. Этот результат более чем отличный. Поэтому все здорово! Все что ни делается, все к лучшему. В очередной раз мы с Артемом в этом убедились. Это, наверное, главный принцип, которому стоит следовать и идти с ним по жизни. Поэтому рады, я тоже очень сильно рад за Артема. Он действительно заслужил то, что имеет и дай бог будет иметь еще не один раз. Самое главное, что он очень сильно мотивирован и рвется в бой. Еще и в этом сезоне не все сказано, ну и, безусловно, в следующем. При определенных обстоятельствах еще через сезон также он останется в «Локомотиве». Большое спасибо руководству железнодорожников за конструктивный и быстрый диалог. Мы очень быстро нашли взаимопонимание», — сказал Гольдман «СЭ».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.