«Торино» и «Фиорентина» рассматривают возможную покупку Алексея Миранчука
«Торино» и «Фиорентина» интересуются российским полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, пишет Calciomercato.
По данным источника, «Аталанта» может рассмотреть вариант продажи футболиста и выручить деньги с его трансфера. Стоимость Миранчука — 9 миллионов евро.
В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 32 матча, забил 4 мяча и сделал 11 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
После 32 туров «Аталанта» набрала 54 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|27
|5
|1
|79-18
|86
|
2
|Милан
|33
|21
|6
|6
|64-39
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48-26
|62
|
5
|Рома
|33
|16
|8
|9
|58-39
|56
|
6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31-29
|46
|
11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35-43
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30-48
|35
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|33
|4
|17
|12
|31-49
|29
|
18
|Фрозиноне
|33
|6
|10
|17
|40-63
|28
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|33
|2
|9
|22
|26-70
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.04
|00:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|28.04
|00:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|28.04
|00:00
|
Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|28.04
|00:00
|
Фрозиноне – Салернитана
|- : -
|28.04
|00:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|28.04
|00:00
|
Интер – Торино
|- : -
|28.04
|00:00
|
Ювентус – Милан
|- : -
|28.04
|00:00
|
Лацио – Верона
|- : -
|28.04
|00:00
|
Лечче – Монца
|- : -
|28.04
|00:00
|
Наполи – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11
Новости