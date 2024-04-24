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Сегодня, 10:48

«Торино» и «Фиорентина» рассматривают возможную покупку Алексея Миранчука

Виктория Кравченко
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Торино» и «Фиорентина» интересуются российским полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, пишет Calciomercato.

По данным источника, «Аталанта» может рассмотреть вариант продажи футболиста и выручить деньги с его трансфера. Стоимость Миранчука — 9 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 32 матча, забил 4 мяча и сделал 11 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 32 туров «Аталанта» набрала 54 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
ФК Фиорентина
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 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
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 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
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16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
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 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
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20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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