Агент Фернандеса опроверг договоренности о контракте с «Сантосом»

Агент бывшего защитника сборной России Марио Фернандеса Жорже Машаду опроверг договоренности о контракте с «Сантосом».

Сообщалось, что переговоры 31-летнего с бразильским клубом находятся на продвинутой стадии.

«Марио переходит в «Сантос»? Нет», — цитирует агента Sport24.

У Фернандеса есть действующий контракт с ЦСКА до 30 июня 2024 года, который был приостановлен по его просьбе на неопределенный срок в связи с предстоящим пополнением в семье.

Фернандес вернулся в Бразилию после последнего матча Российской премьер-лиги сезона-2021/22 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и результативной передачей.