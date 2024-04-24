Селюк: «Конате летом может оказаться в топ-клубе РПЛ»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, поделился подробностями о будущем футболиста.

«Мы не ведем никаких переговоров, пока «Ахмат» не решит свои проблемы, — приводит Metaratings.ru слова Селюка. — Летом он может оказаться в топ-клубе РПЛ. Я думаю, что это реальность. Конате имеет российский паспорт, он — один из лучших нападающих лиги, работоспособный и адаптированный к РПЛ. Мохамед — нападающий, который подойдет под стиль многих клубов. Если бы он попал в «Манчестер Сити», то еще больше бы забивал».

Также агент сравнил своего клиента с игроками «Спартака» Тео Бонгонда и Манфредом Угальде.

«Я понимаю интерес к нему, но мы договорились с Конате и «Ахматом», что пока не обсуждаем момент с его будущим. Он полностью сконцентрирован, в игре с ЦСКА забил и отдал голевую передачу. Будем надеяться, что будет забивать больше. Таким игроком, как Конате, могут интересоваться и «Динамо», и ЦСКА, и «Спартак». Тот же «Спартак» купил себе в нападение Бонгонда и Угальде, но я думаю, что Конате их не хуже», — сказал Селюк.

В нынешнем сезоне Конате сыграл за «Ахмат» 29 матчей, в которых забил 8 голов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 2,5 миллиона евро.