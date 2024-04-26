«Арсенал» и «Ман Сити» интересуются Гимарайншем. «Ньюкасл» хочет получить не менее 93 миллионов евро
Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает 90min.
По сведениям источника, на 26-летнего бразильца претендуют «Арсенал» и «Манчестер Сити». При этом «сороки» готовы отдать игрока за не менее 93 миллиона евро.
В текущем сезоне Гимарайнш провел 45 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82-26
|77
|
2
|Ман. Сити
|33
|23
|7
|3
|80-32
|76
|
3
|Ливерпуль
|34
|22
|8
|4
|75-34
|74
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|МЮ
|33
|16
|5
|12
|51-50
|53
|
7
|Ньюкасл
|33
|15
|5
|13
|69-54
|50
|
8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54-63
|48
|
9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61-57
|47
|
10
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49-60
|45
|
11
|Брайтон
|33
|11
|11
|11
|52-54
|44
|
12
|Вулверхэмптон
|34
|12
|7
|15
|46-54
|43
|
13
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50-54
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|34
|10
|9
|15
|44-56
|39
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|34
|11
|8
|15
|36-48
|35
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|34
|3
|7
|24
|33-92
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|2 : 0
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 1
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|5 : 2
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|1 : 3
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|29
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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