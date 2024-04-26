«Арсенал» и «Ман Сити» интересуются Гимарайншем. «Ньюкасл» хочет получить не менее 93 миллионов евро

Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает 90min.

По сведениям источника, на 26-летнего бразильца претендуют «Арсенал» и «Манчестер Сити». При этом «сороки» готовы отдать игрока за не менее 93 миллиона евро.

В текущем сезоне Гимарайнш провел 45 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.