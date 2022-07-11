Себастьян Шиманьски поддерживает форму в «Легии»

По информации «СЭ», по договоренности с «Динамо» полузащитник Себастьян Шиманьски поддерживает форму в «Легии», пока не наступит ясность с его будущим.

Себастьян Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» в воскресенье, 29 мая.

В прошедшем сезоне 23-летний забил шесть мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за москвичей во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Поляк перешел в стан бело-голубых из «Легии» 1 июля 2019 года.