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Сегодня, 23:33

Себастьян Шиманьски поддерживает форму в «Легии»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

По информации «СЭ», по договоренности с «Динамо» полузащитник Себастьян Шиманьски поддерживает форму в «Легии», пока не наступит ясность с его будущим.

Себастьян Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» в воскресенье, 29 мая.

В прошедшем сезоне 23-летний забил шесть мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за москвичей во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Поляк перешел в стан бело-голубых из «Легии» 1 июля 2019 года.

Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
ФК Легия
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