Источник: Шиманьски близок к переходу в «Фейеноорд» из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может перейти в «Фейеноорд», пишет в Twitter журналист Томаш Володарчик.

Клуб из Нидерландов готов взять 23-летнего футболиста в аренду с опцией последующего выкупа.

Сейчас между сторонами идут интенсивные переговоры, и соглашение должно быть достигнуто в ближайшее время.

По информации «СЭ», по договоренности с «Динамо» полузащитник поддерживает форму в «Легии», пока не наступит ясность с его будущим.

30 мая Шиманьски написал в социальных сетях, что финальный матч БЕТСИТИ Кубка России против московского «Спартака» (1:2) стал последним для него в составе бело-голубых.

В прошедшем сезоне он забил шесть голов и отдал девять результативных передач в 31 матче за москвичей во всех турнирах.