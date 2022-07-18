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Источник: Шиманьски близок к переходу в «Фейеноорд» из «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может перейти в «Фейеноорд», пишет в Twitter журналист Томаш Володарчик.

Клуб из Нидерландов готов взять 23-летнего футболиста в аренду с опцией последующего выкупа.

Сейчас между сторонами идут интенсивные переговоры, и соглашение должно быть достигнуто в ближайшее время.

По информации «СЭ», по договоренности с «Динамо» полузащитник поддерживает форму в «Легии», пока не наступит ясность с его будущим.

30 мая Шиманьски написал в социальных сетях, что финальный матч БЕТСИТИ Кубка России против московского «Спартака» (1:2) стал последним для него в составе бело-голубых.

В прошедшем сезоне он забил шесть голов и отдал девять результативных передач в 31 матче за москвичей во всех турнирах.

Себастьян Шиманьски
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Фейеноорд
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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