Что Йоканович поменял после Шварца? Кто заменит Шиманьски? Тюкавин вытеснит Смолова? Инсайды «СЭ»

Константин Алексеев — об изменениях, которые ждут «Динамо»

«Динамо» летом не балует новичками, лишь фиксируя потери, из-за чего бронзовый призер находится немного в тени. Однако это временно: в сезоне столетия ожидания от бело-голубых очень высокие, трансферы точно будут, жизнь в клубе кипит, а загадок накануне старта чемпионата — масса. Пройдемся по ключевым интригам.

Йоканович

У «Динамо» новый тренер, а значит, что-то обязательно поменяется. Славиша не настолько неизвестен, как Абаскаль, но и не очевидная звезда тренерского искусства. С одной стороны, выигрывал золото в Сербии, дважды выводил разные клубы в АПЛ, с другой — не гнушался работать в Таиланде и Катаре, порой проваливался, как в «Шеффилд Юнайтед». В общем, крепкий середняк.

Мечтали в «Динамо» о ком-то более именитом и предсказуемом? Наверняка. Однако в нынешнее время бана на международной арене найти кого-то сильнее на зарубежном рынке крайне сложно, а по российским специалистам достичь консенсуса не удалось. Одни заняты, другие слишком завязаны с агентами, третьи еще молоды. Находись «Динамо» в промежуточной позиции середняка, возможно, рискнули бы с условным Вадимом Гараниным, которого пригласили в Сочи. Но после бронзы и в сезон столетия риск с начинающим специалистом слишком велик.

Славиша Йоканович. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Что уже поменял Йоканович? По отзывам из команды, стало меньше теории, не такая жесткая дисциплина в быту и заметно меньше эмоций на поле во время тренировок и матчей. Очевидно, что мы вряд ли увидим ту молодецкую удаль, реактивность и высоченный прессинг, что отличали бело-голубых при Сандро Шварце. Но и вторым номером «Динамо» вряд ли станет играть — серб приверженец атакующего футбола. Но не раскрытого настежь, а более основательного и аккуратного.

Возникают понятные опасения, как послабления в дисциплине скажутся на команде. Все-таки история подсказывает, что российских футболистов необходимо контролировать и постоянно подталкивать. По моим сведениям, Йоканович в курсе особенностей нашего менталитета, готов применять санкции, становиться «злым полицейским», но для этого должны быть основания. Пока новый тренер присматривается к коллективу и не видит повода размахивать кнутом: футболисты дисциплинированы в быту и прилежны на поле.

Минус четыре центральных защитника

У «Динамо» поменяется не только стиль, но и состав. По крайней мере, это точно касается центра защиты — все четыре опытных игрока этой позиции клуб уже покинули. Бело-голубые не стали продлевать соглашения с Романом Евгеньевым и Заурбеком Плиевым, а Иван Ордец и Фабиан Бальбуэна приостановили контракты по новому правилу ФИФА. Причем с парагвайцем вышло максимально неожиданно не только для болельщиков, но и для клуба. Так что если изначально надо было найти одного центрального защитника, то теперь — минимум двух.

Тут же пошли разговоры, что зря отпускали своего воспитанника Евгеньева, который еще год назад ездил на Евро в составе сборной России. И в болельщицкой среде возник вопрос: не вернуть ли Романа, пока он в статусе свободного агента? Однако, по моей информации, в «Динамо» таких мыслей нет. Спортивный департамент по-прежнему считает, что для игры в стартовом составе защитник недотягивает, как показала весенняя часть сезона, а в запасе некомфортно самому Евгеньеву.

Первого новичка, похоже, нашли. Парагвайская пресса сообщает, что 22-летний Роберто Фернандес из «Гуарани» отправляется в Москву. На счету защитника один матч за молодежную сборную страны.

Но к старту сезона он точно не успеет пополнить «Динамо», так что Йокановичу придется выпускать в стартовом составе или 20-летних Сазонова с Кутицким, или смещать на непрофильную позицию кого-то из опытных — скажем, Паршивлюка. Во время генеральной репетиции с «Локо» в воскресенье молодежь Йокановича не порадовала, было много провалов по центру обороны, так что второй вариант выглядит предпочтительнее.

Иван Ордец и Фабиан Бальбуэна. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Минус Шиманьски

В других линиях такой катастрофы нет, хотя потеря Шиманьски очень существенна. Я бы именно поляка назвал лучшим игроком бело-голубых прошлого сезона, однако геополитическая обстановка не оставляет полузащитнику реальной возможности остаться в России. Пример Рыбуса говорит, что есть большой риск пропустить ЧМ-2022. Молодой игрок этого явно не хочет, он даже не вернулся в Москву. Пока Себе ищут клуб, он по договоренности с «Динамо» тренируется с резервистами «Легии».

Кто заменит двужильного лидера в центре поля? Самая очевидная кандидатура — Захарян, которого Шварц из-за высокой конкуренции часто использовал на непрофильных позициях на флангах. Возвращение на привычное место разыгрывающего должно стать большим плюсом для Арсена. Парню всего 19 лет, но для него начинается уже третий сезон на высшем уровне — самое время сделать еще один шаг вперед. Предыдущий чемпионат был хорошим, но это если судить по средним меркам. А мы воспринимаем Захаряна как, вероятно, главного таланта десятилетия, так что и ожидания повышенные.

Вторым атакующим центральным хавбеком при этом, конечно, будет Фомин. Альтернатива на случай травм, дисквалификаций, перестановок (скажем, если Фомин сдвинется в опорную зону) — Гагнидзе. 19-летний грузин год провел в аренде, за это время явно заматерел и в контрольных матчах постоянно оказывался в стартовом составе, оставляя неплохое впечатление.

Еще один футболист, повысивший свои акции в межсезонье, — Гладышев. Ровесник Захаряна и Гагнидзе смотрится в основе все увереннее, при этом может сыграть как справа в полузащите, вместо Макарова, так и в нападении.

Вообще, Йоканович вполне может задействовать ультрамолодежную атакующую линию: Гладышев (19) — Захарян (19), Гагнидзе (19) — Грулев (23), Тюкавин (20). И это вполне боеспособный состав.

Ведь тот же Тюкавин, скажем, с пятью голами стал лучшим бомбардиром межсезонья, хотя всякий раз выходил на замену и сыграл заметно меньше Смолова.

Себастьян Шиманьски. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тюкавин или Смолов

Это будет еще одна интересная задачка для Йокановича. Не только по статистике, но и визуально есть ощущение, что от 20-летнего форварда пользы больше, чем от 32-летнего коллеги: он подвижнее, более напорист и агрессивен, не тормозит развитие атак.

В мае агент Тюкавина Алексей Сафонов рубанул от души в интервью Metaratings: «Я считаю, Тюкавин заслуживает больше игрового времени. Он уже забил 10 мячей в этом сезоне, включая Кубок России. Но, видимо, есть свои моменты. Может, есть определенные бонусы за игровое время, которые «Динамо» не хочет выплачивать, не знаю. Но это со стороны руководства глупо, потому что у игрока отношение к клубу вырабатывается такое же, как и клуба к игроку».

Бело-голубым, естественно, такой жесткий подкат не понравился, Сафонову пришлось в итоге сбавить напор словами, что «Костя — единственный в составе, кто сыграл все 30 матчей в чемпионате и Кубке. А ему только 20 лет исполнилось».

Важно при этом, что сам нападающий максимально профессионально относится к ситуации с игровым временем: доказывает свое право выходить в стартовом составе не словами, а делами — настроем, самоотдачей, голами. Разумеется, Йоканович это видит: несколько матчей Тюкавин заканчивал с капитанской повязкой на рукаве. И это в 20 лет, когда на поле была масса более возрастных партнеров.

Интересно, что стоит за этим сигналом от нового тренера? Пока он все же с первых минут выпускает Смолова. За Федора говорит опыт. А на скамейке в теории он может быть довольно токсичен.

При этом не сомневаюсь, что у Йокановича не дрогнет рука усадить ветерана в запас. В «Динамо» при выборе тренера руководствовались в том числе и соображениями авторитетности. Славиша выступал на Евро и ЧМ, играл за «Челси», становился чемпионом Испании. Он явно не будет испытывать какого-то пиетета перед звездами российских масштабов.

Показательны слова Йокановича после воскресной встречи с «Локо» (3:3): «Тюка работает очень усердно. Во второй половине он был капитаном и проявил себя как настоящий капитан. Он будет важным игроком для нас — сто процентов».

Конкуренция Смолова и Тюкавина может стать хорошим движущим фактором для «Динамо» в сезоне — ни один из форвардов не может себе позволить расслабиться.

Федор Смолов и Константин Тюкавин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Шунин, Лещук и капитанская повязка

Похожая ситуация и с вратарями. Есть опытный Шунин — и есть Лещук, который моложе на 11 лет. Наследник Яшина и многолетний капитан, который провел, наверное, худший для себя сезон по статистическим показателям. Уже в конце прошедшего чемпионата к Шунину накопились вопросы, однако и Лещук в последних двух матчах — с «Сочи» и «Спартаком» — шансом не воспользовался, пропустив семь голов.

Как и в случае со Смоловым, судя по контрольным матчам, сезон начнет более опытный игрок. Но, как и с Тюкавиным, для него есть нехороший сигнал — многолетний капитан лишился повязки. В нынешнем сезоне партнеров на поле будет выводить Даниил Фомин — таково решение Йокановича.

В общем, интриг перед началом сезона в «Динамо» хватает. Возможно, сербский тренер устроит и какую-то революцию, что удалось Шварцу. В любом случае в сезоне столетия клуба болельщики ждут от бело-голубых чего-то запоминающегося.

Естественно, со знаком плюс.