«Химки» объявили о расторжении контракта с Набиуллиным

Как и сообщал «СЭ», защитник Эльмир Набиуллин и «Химки» расторгли контракт по соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин был отстранен от работы с первой командой подмосковного клуба.

В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Химки» во всех турнирах.

По информации «СЭ», интерес к Набиуллину проявляет «Рубин».