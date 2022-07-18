ЦСКА усилится хавбеком из Чили, «Зенит» не отпускает Вендела, Оздоев выбирает между «Уралом» и «Торпедо»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

ЦСКА ведет Мендеса

По информации журналиста Тоно Акосты, полузащитник «Унион Эспаньола» Виктор Мендес станет игроком ЦСКА.

Источник утверждает, что московский клуб заплатит чилийцам 2,5 миллиона евро за 22-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что за хавбеком также следят «Фламенго» и «Лечче». Transfermarkt оценивает игрока в 2,3 миллиона евро. Контракт Мендеса рассчитан до декабря 2024 года.

«Зенит» не отпускает Вендела в Бразилию

По информации Sport24, переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по трансферу полузащитника Вендела зашли в тупик. «В данный момент все очень сложно, нет никакого прогресса и ясности. Руководство «Фламенго» сомневается, что трансфер Вендела состоится. «Зенит» абсолютно не хочет отпускать игрока», — сообщает источник. До этого отмечалось, что бразилец может приостановить контракт с питерцами до июня 2023 года и перейти в бразильский клуб. Transfermarkt оценивает футболиста в 19 миллионов евро. Ранее Вендел выступал за «Спортинг» и «Флуминенсе».

Оздоев продолжит карьеру в РПЛ

По информации «СЭ», Магомед Оздоев выбирает между «Уралом» и «Торпедо». Также за хавбеком следит бельгийский «Юнион». До этого россиянин выступал за «Зенит», «Рубин» и «Локомотив». Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро. В минувшем сезоне РПЛ Оздоев принял участие в 13 матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

ЦСКА ведет Савио

По информации издания «Евро-Футбол», ЦСКА претендует на защитника «Риу Аве» Савио. Сейчас бразилец находится в аренде в «Гоясе». Москвичи изучают возможность трансфера и уже связались с агентами 27-летнего футболиста. Transfermarkt оценивает Савио в 225 тысяч евро. Отмечается, что ЦСКА также сохраняет интерес к Мойзесу из «Интернасьоналя».

Кимпембе — в «Челси»?

По данным инсайдера Фабрицио Романо, защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе может продолжить карьеру в «Челси». Лондонцы готовы заплатить за центрбэка 45-50 миллионов евро. Отмечается, что изначально парижане были согласны на сумму не ниже 60-65 миллионов. Французы считают Кимпембе частью своего проекта, но будут готовы с ним расстаться при наличии хорошего предложения. Контракт 26-летнего игрока действует до июня 2024 года.