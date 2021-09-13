Защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

Фернандес объяснил, почему решил завершить карьеру в сборной:



«Мне скоро исполнится 31 год, и у меня есть определенный план на будущее, который предполагает еще три года карьеры. С каждым разом становится все сложнее и сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление после игр. К сожалению, участились и травмы», — полное заявление футболиста можно прочитать по этой ссылке.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил 5 мячей. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

11 сентября стало известно, что Фернандес пропустил игру 7-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (2:2) из-за повреждения, полученного в сборной России. Ожидается, что он может восстановиться к матчу против «Спартака», который пройдет 20 сентября.