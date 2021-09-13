Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России

13:26
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

Фернандес объяснил, почему решил завершить карьеру в сборной:

«Мне скоро исполнится 31 год, и у меня есть определенный план на будущее, который предполагает еще три года карьеры. С каждым разом становится все сложнее и сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление после игр. К сожалению, участились и травмы», — полное заявление футболиста можно прочитать по этой ссылке.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил 5 мячей. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

11 сентября стало известно, что Фернандес пропустил игру 7-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (2:2) из-за повреждения, полученного в сборной России. Ожидается, что он может восстановиться к матчу против «Спартака», который пройдет 20 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Читайте также

В Госдуме прокомментировали премирование сестер Авериных после Олимпиады
Пропавшую под Воронежем девушку убили из-за денег
Химик прокомментировал выявление этиленгликоля в крови погибших в Москве
Видео из самой страшной тюрьмы в мире в Афганистане
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
35
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры