Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 00:20

Голенков ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Ростова» Егор Голенков оценил вероятность вызова в сборную России.

«Каждый футболист мечтает о сборной. Мое дело — работать, доказывать, а дальше решение за тренерским штабом. Говорил ли Карпин о сборной? Нет, не было разговоров. Все прекрасно, думаю, понимают, что надо работать. Если ты будешь выглядеть лучше конкурентов, то будет вызов в сборную», — сказал Голенков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне 24-летний нападающий провел за ростовчан 36 матчей, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Егор Голенков
0
Читайте также
Традиционный Парад Победы покажут на главных телеканалах страны
Зрителям запретили приносить флаги России на матчи ЧМ по хоккею в Чехии
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Трагедия волшебника Нойера, дубль спасителя Мадрида Хоселу. Что случилось в матче «Реал» - «Бавария»
В Казани врачи спасли 31-летнюю пациентку с большим паразитом в печени
Синоптик спрогнозировал снег в Москве до утра 9 мая
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габулов: «К 2028 году мы можем потерять поколение и быть неконкурентоспособными в еврокубках»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости