Голенков ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России

Нападающий «Ростова» Егор Голенков оценил вероятность вызова в сборную России.

«Каждый футболист мечтает о сборной. Мое дело — работать, доказывать, а дальше решение за тренерским штабом. Говорил ли Карпин о сборной? Нет, не было разговоров. Все прекрасно, думаю, понимают, что надо работать. Если ты будешь выглядеть лучше конкурентов, то будет вызов в сборную», — сказал Голенков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне 24-летний нападающий провел за ростовчан 36 матчей, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.