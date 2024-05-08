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В Белоруссии объявили о старте продаж билетов на матч с Россией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Белоруссии запустили продажи билетов на товарищеский матч с Россиией.

Об этом сообщила пресс-служба белорусской федерации футбола.

Товарищеский матч между сборными Белоруссии и России пройдет в Минске на стадионе «Динамо». Игра состоится 7 июня. Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

В последнем товарищеском матче сборная России 21 марта разгромила Сербию — 4:0.

Сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА. Белоруссия идет на 96-й строчке.

Источник: Белорусская федерация футбола
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Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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