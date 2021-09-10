Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России — специально для «СЭ».

Не понимаю тех, кто после матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой обрушился с критикой на сборную России. Не нравится, как она играет, — не смотри. Включи канал «Пятница», программу «Орел и решка», например, — и наслаждайся.

Конечно, с точки зрения качества футбола в игре сборной пока не все радует. Но это же не повод кричать «Катастрофа!». Тем более задачу-минимум в сентябрьском цикле выполнили. Взяли 7 очков, 4 мяча забили, ни одного не пропустили. Достойный результат.

В последние дни многие задаются вопросом, как изменилась сборная по сравнению с тем, что было при Станиславе Черчесове. Первое, что бросается в глаза, — эмоциональный всплеск. Раскрепощенность.

Смена тренера — всегда встряска, это понятно. Другое дело, какие требования выдвигает человек, который только-только возглавил команду. Как выстраивает отношения с игроками. У кого-то больше позитива, а кто-то сразу закручивает гайки.

Возможно, на Евро-2020 как раз эмоционального заряда нашей сборной и не хватило. Были слишком уж строгие рамки. А сейчас на поле ребята не боятся рисковать, импровизировать. Стараются не просто перекатывать мяч, а обострять. Смело идут в обводку. Быстро переходят из обороны в атаку. В этом заслуга Валерия Карпина.

Ну и система игры стала другой. Если раньше мы садились за центр поля и ждали соперника, то теперь отодвигаем зону отбора подальше от своих ворот, пытаемся накрывать возле чужой штрафной. Благодаря высокому прессингу и родился гол Смолова Мальте уже на 10-й минуте. Да и в оставшееся время четверка, а то и пятерка наших футболистов постоянно находилась вверху, едва мальтийцы начинали розыгрыш мяча. Сохранять его под давлением тяжело, всегда есть шанс подкараулить ошибочку — и наказать.

Что касается схемы, то она плавающая. В зависимости от противника. Если с Кипром и Мальтой было 4-3-3, то с Хорватией при обороне получалось 4-5-1. В любом случае переход на игру в четыре защитника — решение разумное и оправданное. Плюс есть Баринов — опорный хавбек, заточенный на разрушение. В роли волнореза он здорово дополняет пару центральных защитников. При Черчесове обычно их было трое, да еще фланговые действовали с оглядкой на свои ворота. Даже Марио Фернандес. Что, разумеется, обедняло атаку.

Мне нравится, как в центре обороны смотрятся Джикия и Дивеев. Спартаковец вообще очень стабилен. Если и допускает огрехи, компенсирует это невероятной самоотверженностью. Армеец тоже надежен, с каждым матчем обретает уверенность. Уже не только в отборе хорош, но и первый пас проклевывается. Раньше-то в основном ближнему мяч отдавал, а сейчас не тушуется, ищет свободного партнера между линиями.

С Мальтой Джикию решили поберечь — и на его позиции появился Осипенко. Без ошибок не обошлось, но в целом для дебютанта сыграл неплохо. Карпин прекрасно знает возможности этого защитника по работе с «Ростовом». Там ему полностью доверял, сделал капитаном. Да и какая альтернатива в сборной могла быть Осипенко? Евгеньев и Кутепов сидят в запасе — соответственно в «Динамо» и «Спартаке», Чистяков в «Зените» тоже редко выходит на поле. А Семенов из «Ахмата» только недавно восстановился после травмы...

В полузащите, учитывая потерю Оздоева, у нас остался один классический опорный хав — Баринов. В моем понимании это настоящий «шестой номер». В отличие от Зобнина, который все-таки больше нацелен на атаку. Для него оптимальная позиция на поле — «восьмерка». Но «Спартак» на старте сезона лихорадит, Роман тоже пока не блещет. Наверное, поэтому и провел в сентябрьских матчах за сборную лишь 45 минут.

Зато Баринов все три отыграл от звонка до звонка. И заслужил самых добрых слов. Кто-то считает, что Дима после «крестов» многое растерял. А мне кажется, он просто стал действовать более рационально. Уже не выбрасывается на соперника авантюрно, как раньше.

Теперь об атаке. С Хорватией Карпин, конечно, удивил. Сначала поручил Миранчуку роль ложной «девятки», после перерыва выпустил Заболотного. Смолов же остался на скамейке. Думаю, все это связано с тем, что для Валерия Георгиевича было очень важно добиться положительного результата в первом же матче. Пусть 0:0 — но все равно шажок вперед.

Если бы Смолов вышел с хорватами, ему бы пришлось много отрабатывать в обороне. Потратил бы кучу сил — и в двух следующих матчах, возможно, был бы уже не столь эффективен. График-то жесткий.

Заболотный гораздо лучше цепляется за мяч, выполняет громадный объем работы. На поле себя не жалеет, в любой стык летит без раздумий. Кстати, категорически не согласен с теми, кто говорит, будто Заболотный и Дзюба — одноплановые нападающие. Да они абсолютно разные!

Антон — силовой форвард, особенно опасен в штрафной, когда команда использует длинные передачи. Артем — тоньше, техничнее, хитрее. Может и протащить мяч, и придержать, сыграть нестандартно.

Нужен ли Дзюба сборной? Для меня ответ очевиден — конечно, нужен! С оговоркой — если Артем в форме. Полагаю, пауза в чемпионате пошла ему на пользу. Успокоился, поработал в недельном цикле, подтянул кондиции. Будет в порядке — не сомневаюсь, Карпин вызовет его на следующий сбор.

То же самое относится и к Сафонову. Правда, здесь, судя по всему, последнее слово за Виталием Кафановым, тренером вратарей. На этот сбор он вызвал аж пятерых голкиперов, но ставку сделал на самого опытного — Гильерме. И тот не подвел.

Пожалуй, единственное, что настораживает в игре сборной, — атака. В этой линии ярких футболистов у нас хватает, должны в каждом матче создавать хотя бы три-четыре голевых момента. Другой вопрос, забьем или нет. Но с той же Хорватией впереди мало что получалось. Кроме удара Захаряна под перекладину даже вспомнить нечего.

Впрочем, времени на подготовку у Карпина было в обрез. За несколько тренировок невозможно отработать игровые связи, какие-то комбинации. Ну а то, что на Кипре в концовке еще и «физика» просела... Думаю, объясняется это жарой, высокой влажностью и последствиями предыдущего матча с Хорватией. Он ведь тоже был энергозатратный.

Уверен, второе место мы уже не упустим. Но стыки, к тому же состоящие теперь из одной из игры, — лотерея. Лучше до нее не доводить. Чтобы заработать прямую путевку на ЧМ-2022, надо четыре оставшихся матча в группе пройти без потерь. Включая выезд в Сплит.

Мне кажется, победить в гостях Хорватию вполне реально. В «Лужниках» в ее игре ничего сверхъестественного я не увидел. Да, к ноябрю наверняка залечит травму Модрич. Но не будем забывать, что ему уже 36. Пик пройден. Как и у всей сборной, которая сейчас совершенно не похожа на ту, что три года назад получила титул вице-чемпиона мира.