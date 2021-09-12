Марио Фернандес может восстановиться к дерби против «Спартака»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес может успеть восстановиться к матчу 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака», сообщает колумнист «СЭ» Илья Казаков.
«Пишут, что Марио Фернандес из-за травмы колена, полученной на сентябрьском сборе сборной, пропустит до 2 месяцев. Нет, не пропустит. Думаю, высока вероятность, что ключевой игрок ЦСКА и сборной сможет сыграть против Спартака через неделю. Травма есть, не самая приятная. Но о 2 месяцах речь не идет», — написал у себя в Telegram-канале Казаков.
Вчера, 11 сентября ЦСКА сообщил, что 30-летний Фернандес пропустит игру 7-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» из-за повреждения, полученного в сборной России. Армейцы не назвали сроки восстановления футболиста.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в понедельник, 20 сентября. Начало встречи — в 19.30 (мск).
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