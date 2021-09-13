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Самедов назвал неожиданным решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России

13:42
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

«Очень неожиданно. Он помог сборной, классный игрок. Если Марио так решил, значит, на то были причины. Уменьшились ли шансы попасть на чемпионат мира? Почему? Ничего страшного. Найдут, кем его заменить», — сказал Самедов «СЭ».

Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил 5 мячей.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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