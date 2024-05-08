Антисекс-кровати возвращаются. МОК призывает избегать лишних контактов, но раздает презервативы

Интимная сторона деревни атлетов.

Олимпийская деревня в Париже через два месяца примет первых участников Игр-2024. Вновь, как и три года назад в Токио, одной из основных тем будет экология. Так, кровати и матрасы в деревне атлетов сделаны из перерабатываемых материалов, так что организаторы соревнований позаботились о том, чтобы снизить углеродный след. Правда, картонные кровати уже были и в Токио-2020 и представляли их тогда под другой оберткой. Олимпиада проходила в условиях карантинных ограничений, и подобная одноразовая мебель должна была предотвратить лишние «интимные» контакты среди спортсменов. Актуальна ли тема антисекс-кроватей в 2024-м, и если да, то зачем МОК продолжает раздавать участникам презервативы?

Запрет на секс сняли, но одноразовые кровати оставили

Помните картонные антисекс-кровати из Токио? Они возвращаются и вновь будут радовать участников Олимпийских Игр в 2024-м. Впервые подобные инновации представили в 2021-м, и тогда все объяснялось антиковидными мерами. Инженеры спроектировали перед Олимпиадой в Японии кровати, на которых невозможно заниматься сексом. Они были рассчитаны строго на одного человека и выдерживали, по заявлениям оргкомитета, лишь до 200 килограммов живой массы.

Важное уточнение — конструкция отличалась тем, что кровати ломались от резких движений. Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет, чтобы «избежать ненужных форм физического контакта». При этом еще в первые дни токийской Олимпиады ирландский гимнаст Рис Маккленахан опубликовал у себя в соцсетях видео, где показал, что кровать не сломалась, после того как он на ней попрыгал. Конечно, были и те, кто специально ломал кровати и получал за это выговор, — но сама идея «антисекса» будто бы провалилась.

И тут вновь эти же кровати в 2024-м. К чему бы ограничения на интим сейчас? Тем более что МОК сам выдает спортсменам презервативы. Всего планируется раздать около 300 тысяч средств контрацепции, то есть минимум по 40 штук на каждого участника делегаций. Однако не стоит забывать, что не менее важный аспект картонной мебели, скорее даже ключевой, — это экология. Ведь и токийская одноразовая кровать разрабатывалась задолго до пандемии COVID-19.

«Наша важнейшая задача — искать пути по сокращению отходов и демонстрации возможностей экономики замкнутого цикла. Кровати изготовлены из высокопрочных картонных материалов, они чрезвычайно легкие и легко разбираются для удобства их переноса. Кровати будут использоваться спортсменами как на Олимпиаде, так и на Паралимпиаде», — утверждали еще три года назад представители МОК.

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Борьба за экологию вынудила отказаться от классических кондиционеров

Судя по всему, в плане экологии картонные кровати проявили себя достойно, поэтому организаторы Игр-2024 решили поддержать инициативу. Хотя поставщик будет тот же, прогресс не стоит на месте, и новая версия способна выдержать уже вплоть до 250 килограммов. Нет и никаких заявлений про ограничения на резкие движения или интимные связи на подобной кровати, так что, возможно, в одной из мировых столиц любви искусственно мешать внезапно возникшим чувствам не будут.

Кровати состоят из трех частей, каждая из которых имеет разную жесткость. При этом все детали взаимозаменяемы и могут использоваться повторно. А чтобы подобрать идеальный вариант для каждого спортсмена, у олимпийцев будет специальное приложение. С его помощью они смогут подобрать, исходя из своего веса и роста, идеальное сочетание из трех подушек. Так что претензий к качеству сна на кроватях быть не должно.

Хотя не было серьезных вопросов и к токийской модели. «Хорошая кровать, пусть и картонная. Ничего вроде не сломалось. Пару раз попрыгала на ней — она не развалилась. Значит, все нормально», — рассказывала в интервью «СЭ» скалолазка Юлия Каплина.

Своеобразна не только конструкция кровати, но и материалы, из которых изготовлены подушки и матрас — последний соткан из переработанных рыболовецких сетей. На этом «зеленая» повестка в олимпийской деревне не заканчивается. Впервые будет использоваться «живой» кондиционер — травяные насаждения на дорогах общего пользования, зеленые крыши, изоляция зданий и геотермальная энергетическая сеть должны позволять поддерживать внутреннюю температуру домов ниже 28 градусов по Цельсию во время аномальной жары. А вот классических электрических кондиционеров в олимпийской деревне-2024 нет. Учитывая жаркое французское лето, решение смелое, впрочем, делать выводы можно будет только по отзывам самих спортсменов. Ведь и на картонные кровати смотрели со скепсисом, а оказалось, что ничего страшного в них и нет.