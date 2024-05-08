ЦСКА и «Зенит» проваливают концовку сезона. Армейцы могут выбить команду Семака из гонки за титул
11 мая в 28-м туре чемпионата России сыграют «Зенит» и ЦСКА. Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на сайте winline.ru стартует с 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 11 мая 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Зенит» — фаворит встречи. На его победу предложен коэффициент 1.79, что соответствует 53% вероятности исхода. Успех ЦСКА доступен за 5.00 (20%), а ничья идет за 3.55 (27%).
Армейцы не уступили сине-бело-голубым в основное время в четырех официальных матчах подряд. На продление серии (Х2) можно сыграть за 2.08.
Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.
Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.77, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.05.
Эксперты Winline считают, что самый вероятный точный счет поединка — 1:1 за 5.60.
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«Зенит» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 11 мая 2024 года
У петербуржцев не все гладко на финише сезона. Команда Сергея Семака не выиграла в четырех встречах подряд. А за шесть поединков набралась только одна победа.
В РПЛ «Зенит» впервые с 2005-го уступил всухую дважды подряд — постарались «Рубин» (0:2) и Динамо (0:1). Еще два матча завершились вничью — с «Факелом» в РПЛ (1:1) и ЦСКА в Кубке России (1:1). С армейцами у сине-бело-голубых и вовсе запланировано две встречи кряду — в чемпионате России и ответка в Кубке. Обе игры пройдут в Санкт-Петербурге с разницей в четыре дня.
Несмотря на неудачную серию, Клаудиньо и партнеры возглавляют таблицу РПЛ. Они впереди «Краснодара» и «Динамо» на одно очко. По забитым мячам (45) «Зенит» на третьем месте после ЦСКА (47) и «Динамо» (46). Зато все остальные команды чемпионата России пропустили больше петербуржцев (24).
Больше всех очков по гол+пас в составе сине-бело-голубых набрал Матео Кассьерра (19+7 во всех турнирах). На втором месте — Иван Сергеев (11+3). Замыкает топ-3 Клаудиньо (5+8).
ЦСКА тоже накрыли проблемы — ни одной победы за пять матчей (два поражения, три ничьих). Армейцы проиграли двум клубам из нижней части таблицы — аутсайдеру «Балтике» (1:3) и «Ахмату» (1:2). Кроме того, команда Владимира Федотова не справилась со «Спартаком» (0:0), «Рубином» (2:2) и «Зенитом» в Кубке России (1:1). Причем четыре поединка из пяти прошли на «ВЭБ Арене».
Красно-синие идут на восьмом месте, отставая от лидирующей тройки на 11 очков. При этом ЦСКА забил больше всех в чемпионате (47), но и пропускал очень часто (38). В верхней половине таблицы этот показатель хуже только у «Ростова» (40).
Федор Чалов набрал больше всех очков по системе гол+пас (15+5 во всех турнирах). На втором месте — Аббосбек Файзуллаев (5+11). На третьей строчке — Антон Заболотный (11+3).
В Кубке России ЦСКА и «Зенит» вышли в финал Пути РПЛ. В первом матче они сыграли вничью в Москве (1:1). Ответная встреча пройдет в Петербурге 15 мая.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — ЦСКА
У «Зенита» не сыграет Данил Круговой, которого отстранили от основного состава за переход в ЦСКА. Также вне заявки Марио Фернандес — из-за проблем со здоровьем.
У армейцев с прошлого года недоступен Максим Мухин, порвавший крестообразную связку. Он не сыграет до конца сезона.
Дисквалификаций у обеих команд нет.
«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч
Армейцы не уступили сине-бело-голубым в основное время в четырех матчах подряд во всех турнирах, но добились успеха только однажды. Да и в Суперкубке России ничья привела к серии пенальти, которую выиграла команда Семака.
На отрезке из 10 встреч петербуржцы были сильнее шесть раз, а москвичи — только однажды.
В РПЛ соперники сыграли друг с другом 57 раз: 22 победы у «Зенита», 17 — у ЦСКА, еще 18 поединков завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА
Обе команды в последнее время выступают неудачно. Сине-бело-голубые в шести матчах подряд не оформили больше одного мяча. Да и в четырех недавних очных встречах «Зенит» и ЦСКА не пробили «верх» по голам. Но при родных фанатах петербуржцы не уступили в 17 из 18 последних встреч. А армейцам не проиграли в 13 из 15 поединков. Наиболее вероятный результат — победа хозяев или ничья с небольшим количеством результативных попаданий.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.12.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3