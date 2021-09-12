Дворкович: «У Карпина толком не было времени для подготовки, я бы не стал его критиковать»

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович оценил выступление сборной России на отборочных играх к чемпионату мира-2022.

«7 очков, правда, это Кипр и Мальта. Хорошо, что с Хорватией был первый матч, в котором удалось сыграть ничью. Карпин только начал. У него толком не было времени подготовить команду так, как он хочет. Я бы точно не стал критиковать главного тренера, да и прошлого бы не стал. Оба тренера стараются давать максимальный результат. Есть вопросы к клубам, которые не подготовили игроков. Футболисты не бегают весь матч, а играют 20-25 минут быстро, потом садятся. Хорошо, что не пропустили в этих матчах. В игре есть прессинг, это радует. Проверка будет в следующих матчах. Все-таки Словакия и Словения — это серьезные команды. Нам надо выигрывать», — сказал Дворкович «СЭ».

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

«Уверен, что президенту о лимите сказали специалисты. Возможно, они считают его отмену преждевременной». Интервью Аркадия Дворковича