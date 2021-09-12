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Дворкович: «У Карпина толком не было времени для подготовки, я бы не стал его критиковать»

11:00
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Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович оценил выступление сборной России на отборочных играх к чемпионату мира-2022.

«7 очков, правда, это Кипр и Мальта. Хорошо, что с Хорватией был первый матч, в котором удалось сыграть ничью. Карпин только начал. У него толком не было времени подготовить команду так, как он хочет. Я бы точно не стал критиковать главного тренера, да и прошлого бы не стал. Оба тренера стараются давать максимальный результат. Есть вопросы к клубам, которые не подготовили игроков. Футболисты не бегают весь матч, а играют 20-25 минут быстро, потом садятся. Хорошо, что не пропустили в этих матчах. В игре есть прессинг, это радует. Проверка будет в следующих матчах. Все-таки Словакия и Словения — это серьезные команды. Нам надо выигрывать», — сказал Дворкович «СЭ».

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

«Уверен, что президенту о лимите сказали специалисты. Возможно, они считают его отмену преждевременной». Интервью Аркадия Дворковича

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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