«Почему мы должны это «есть»?!» Гогниев разносит судей, «Торпедо» дожало «Факел», «Ротор» покинет ФНЛ?

Яркие события 28-го тура ФНЛ «СЭ» обсудил с бывшим главным тренером «Балтики», «Ротора», «Мордовии» Федором Щербаченко.

Солдатенко — все-таки не Нойер

«СКА-Хабаровск» — «Алания» — 2:0 (0:0)

Голы: Гонгадзе, 54 (1:0). Цаллагов, 82 (2:0)

Нереализованный пенальти: Караев, 9

Подопечные Алексея Поддубского получили отличный шанс открыть счет уже в дебюте встречи. За игру рукой защитника в своей штрафной был назначен пенальти. Однако Караев не смог переиграть Солдатенко.

О голкипере владикавказцев нужно сказать отдельно. Тактическая фишка Спартака Гогниева заключается в том, что Солдатенко при атаках своей команды выполняет роль центрального защитника и поднимается довольно высоко — «барсы» нередко разыгрывают мяч через него. В его активе в этом сезоне уже две голевые передачи. Впрочем, далеко не всегда этот ход работает.

На 15-й минуте голкипер гостей оказался аж в центральном круге, однако ошибся в передаче, и хабаровчане едва не организовали выпад на пустые ворота. Обошлось, однако висевшее на стене ружье выстрелило позже.

Другое новшество Гогниева — розыгрыш стандартов. После перерыва гости получили право на перспективный штрафной. Прозвучал свисток арбитра — шесть (!) игроков «Алании» пробежали по очереди мимо мяча, и лишь седьмой пробил, угодив в «стенку».

Самая забивная команда лиги больше владела мячом, но, по сути, ни одного супермомента так и не создала. Хабаровск отбивался без паники, качественно выбегая в контратаки. В результате одной из них Гонгадзе открыл счет, расстреляв ворота «Алании» с трех метров.

А на 82-й минуте доигрался Солдатенко. Пытаясь начать атаку, Ростислав покинул пределы штрафной и отдал небрежный пас на правый фланг. Мяч перехватил Цаллагов, наказавший подопечных Гогниева по полной программе — 2:0.

«Алания» лишь второй раз в сезоне покинула поле без забитого гола.

На пресс-конференции Гогниев не скрывал своего негодования по поводу судейства:

— Вся характеристика сегодняшнего матча была озвучена болельщиками, которые после финального свистка кричали «Судья — молодец!». Скандировали две минуты. О чем тогда можно говорить? Ну выиграли хозяева, да, но судья молодец... Вот это наш футбол. Давайте мы сделаем так, чтобы рефери вообще в стороне был, чтобы болельщик оценивал только игру. И все молчат! Ну это неправильно, надо это озвучивать. Мы обязательно подадим протест на судейство, потому что пенальти в ворота Хабаровска не поставили.

Зато в наши ворота назначили непонятно какой 11-метровый! Когда мы на третьей секунде выбегали два в один, рефери зафиксировал аут в другую сторону. Когда две команды примерно одного уровня, эти мелочи решают очень многое! Желтые карточки: одним даем, другим — нет... Фолы тут фиксируем, тут — не свистим. Я сейчас говорю вполне адекватные вещи, и меня должны услышать. Это не отговорки. Не считаю, что мы из-за судейства проиграли. Мы должны это «есть» и идти дальше, потому что таковы наши футбольные реалии. Но я хочу, чтобы мы именно футболом занимались все вместе. Вторая карточка Кобесову? Он после игры судье что-то сказал. Но в предыдущих-то турах почему-то не подходил к арбитрам, ничего им не говорил. В итоге удаление, и у нас сейчас основные игроки пропускают следующий матч. А почему общественность всё это ест?! Почему мы сейчас подадим протест, а этот человек через два месяца будет судить премьер-лигу? Почему? Они должны нести ответственность за свои ошибки. И это было предвзято! Повторяюсь, это было предвзято!

Щербаченко: «Что дает «Алании» Солдатенко-защитник?»

Эксперт «СЭ» Федор Щербаченко не согласен с Гогниевым по поводу работы арбитров:

— Лично я никакой предвзятости не увидел. Очень внимательно смотрел игру — все было довольно объективно. Если арбитр в каких-то моментах и ошибался, то в обе стороны.

Щербаченко не понимает, что дает «Алании» тактический ход с использованием Солдатенко в роли центрального защитника.

— Что касается содержания игры, то первый тайм в исполнении владикавказцев мне понравился. Хороший розыгрыш, забегания. Команда, совершившая такой длительный перелет в Хабаровск, не просела физически. Это всегда подкупает. Но после перерыва хозяева, видимо, после подсказа главного тренера, нейтрализовали сильные стороны соперника.

Когда Солдатенко «обрезался» в первом тайме, я подумал, что Хабаровск в итоге может за такое наказать. Так и произошло. Хозяева прессинговали и подловили ошибку вратаря. Кроме того, я не заметил, какие преимущества «Алании» дает этот тактический ход. В гандболе или мини-футболе такое срабатывает. Но здесь я не вижу смысла использовать голкипера так высоко. Напротив, мне показалось, что это мешает полевым игрокам, которые вынуждены часто строить свои атаки через Солдатенко, разыгрывать мяч через него. В итоге теряется темп, время.

Федор Щербаченко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Султонов подтвердил свой класс

«Факел» — «Торпедо» — 0:1 (0:0)

Гол: Султонов, 84 — с пенальти

В центральном матче 28-го тура «Факел» принимал «Торпедо» в... Краснодаре. По решению комиссии РФС — газон на стадионе в Воронеже пока не пригоден для проведения официальных игр.

Александр Бородюк произвел ряд перестановок в составе по сравнению со встречей с «Балтикой» (2:2). Так, на острие атаки он выдвинул Лаптева, а не Калмыкова, в середине поля с первых минут вышел еще один белорус — Седько. Именно он дважды мог забить, однако в обоих случаях блестяще сыграл Городовой. Но и он был бессилен на 77-й минуте, когда Калмыков после навеса Самсонова угодил в перекладину. Другая замена тренерского штаба автозаводцев сработала уже на 100 процентов. Адаев прострелил от лицевой — мяч попал в руку Пейчиновичу. Пенальти.

Султонов пробил здорово, доведя свой лицевой счет по системе «гол плюс пас» до 22 очков. «Факел» остался вторым в таблице, «Торпедо» вернулось на третью строчку, обойдя «Аланию».

Щербаченко считает, что у «Торпедо» есть возможности для безболезненной ротации состава:

— Чувствовалось, что над командами довлел результат. Поэтому, наверное, матч получился не столь красочным, каким мог бы быть. Обе команды способны комбинировать, варьировать атаки. Но сейчас, понятно, уже каждое очко на вес золота. Как говорится, теперь не до красоты. В целом, считаю, «Факел» и «Торпедо» — достойные друг друга соперники. Сегодня подопечные Бородюка, возможно, были немного конкретнее впереди. Повезло с этим пенальти. Если бы встреча завершилась вничью, думаю, результат тоже был бы закономерным.

«Торпедо» довольно строго сыграло сзади, не дало особо развернуться Акбашеву и Максимову. Тренерский штаб пошел на ротацию состава, и этот ход картины не испортил.

Султонов вновь подтвердил свое реноме — доказал, что он один из лучших, если не лучший, игрок во всей лиге. В принципе, он и в «Роторе» смотрелся очень прилично, был любимцем местной публики. Все жалели, что он перешел в «Нижний Новгород». Хотел попробовать себя в РПЛ. Потом оказался в «Торпедо» и за последние два года сделал очень качественный скачок вперед. По отзывам, приятный парень, человеческие качества на должном уровне.

«Ротор» : света в конце тоннеля пока нет...

«Акрон» — «Ротор» — 1:0

Гол: Рогач, 51

«Ротор» потерпел в ФНЛ уже восьмое поражение кряду. В последний раз волгоградцы побеждали в конце сентября 2021 года. По мнению Щербаченко, команда рискует покинуть первый дивизион:

— «Ротор» имел неплохие шансы набрать сегодня очки. Дело в том, что «Акрон» испытывал огромные кадровые проблемы. По сути, Виталий Панов мог рассчитывать только на одного (!) номинального защитника. Но тренеры хозяев так грамотно выстроили игру, что практически нивелировали свои сложности. Они стали проявляться только к концу игры.

С таким подбором исполнителей «Ротор» не имеет права показывать такой футбол. Безобразие! После возобновления сезона волгоградцы потерпели четыре поражения в четырех матчах. Ладно, не будем брать кубковый против «Рубина». Но что происходит в ФНЛ? Никаких оправданий! Команда еще недавно играла в РПЛ, по именам очень приличный для первой лиги коллектив. Только ребята, увы, уже не помнят, когда в последний раз побеждали...

И ведь к футболистам нет претензий по самоотдаче. Стараются, пытаются, но, видимо, в подсознании сидит какая-то обреченность. Это и психология, и неправильная подготовка. Все может закончиться печально. Пострадают в итоге болельщики, которые отправляются на выезды. Они такого точно не заслуживают!

Следующий поединок с «Нефтехимиком», который подбирается к лидерам. Отставание от «Кубани», идущей на спасительном 16-м месте, — семь очков! Света в тоннеле пока не видно...

«Нефтехимик» — «Велес» — 2:1 (2:1)

Голы: Галоян, 15 (0:1). Котик, 28 (1:1). Уридия, 30 — с пенальти (2:1).

— Отдельно хочется сказать про «Нефтехимик», который одержал очередную волевую победу над крепким «Велесом», — подчеркнул Щербаченко. — Нижнекамцы молодцы, с характером, перемалывают соперников. Виден стиль, тренерская рука Кирилла Новикова. Он развивает игроков для РПЛ — это очень важно. Вот Юшин недавно перешел в «Урал».

Считаю, что «Алания», «Балтика», «Нефтехимик», «Енисей» ценны для нашего футбола ввиду сложившихся непростых условий. Клубы РПЛ вполне могут отслеживать игроков из первого дивизиона именно в этих командах, которые выбрали правильный вектор развития. Они не зовут к себе ветеранов, поигравших в РПЛ, а пытаются воспитывать своих — на вырост.

Очень приятное впечатление произвел «Енисей», который в Калининграде победил «Балтику» (2:1). Причем подопечные Вадима Гаранина действовали с позиции силы. После возобновления сезона «Енисей» показывает чуть ли не самую яркую игру в ФНЛ.