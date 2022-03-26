Резерв Галицкого шикарен, парень из КФК разрывает ФНЛ, а «Торпедо» обходит «Факел»

Яркие события 29-го тура ФНЛ «СЭ» обсудил с бывшим главным тренером «Балтики», «Ротора», «Мордовии» Федором Щербаченко

Гениальный Лебеденко

«Томь» — «Торпедо» — 2:5 (1:4)

Голы: Кубышкин, 4 (1:0). Лаптев, 23 (1:1). Султонов, 26 (1:2). Султонов, 35 — с пенальти (1:3). Лаптев, 45 (1:4). Лаптев, 70 (1:5). Дуарте, 73 (2:5).

Для «Торпедо» в Томске все начиналось весьма печально. Уже на 4-й минуте воспитанник «Зенита» Кубышкин со штрафного перебросил «стенку» и поразил ближний угол ворот Ботнаря. И практически тут же португальский легионер сибиряков Паулу Дениш простил черно-белых, не попав в створ с двух метров после подачи углового.

Подопечные Александра Бородюка пришли в себя к середине тайма. В их голевой атаке все было четко и слаженно. Проход габаритного Лаптева, элегантное касание мяча Лебеденко, которое превратилось в результативную передачу, и удар белоруса под перекладину. Без шансов для голкипера — 1:1.

Дальше «Торпедо» было уже не остановить. 38-летний Лебеденко провел гениальный матч. В эпизоде со вторым голом отборолся на чужой половине поля. Разогнал четвертую атаку гостей, а после перерыва помог Лаптеву оформить хет-трик. 5:2! «Торпедо» уже второе. РПЛ все ближе.

Тренер «Томи» Сергей Жуков, правда, заметил, что его команда не заслужила разгрома:

— В Томске играющая команда, на которую приятно смотреть. Я горжусь своими парнями. Они играют с любым соперником первым номером. Мы ко всем относимся с уважением, но никого не боимся в этой лиге. У «Торпедо» было два момента, гости забили пять мячей... Я даже не беру в расчет пенальти. Бред какой-то. Так попало в руку... Новые трактовки. А у нас было предостаточно шансов!

Эксперт «СЭ» Федор Щербаченко прежде всего отдал должное атакующему потенциалу автозаводцев. В то же время он согласился с Жуковым в том, что сибиряки могли рассчитывать в этом матче на большее.

— Игра в Томске показала, что атакующее трио «Торпедо» — Лаптев, Султонов, Лебеденко — сегодня может сокрушить любую оборону ФНЛ. Если кто-то не забивает, то является подносчиком снарядов. Лебеденко принял участие почти во всех голевых атаках, Султонов сделал дубль, Лаптев оформил хет-трик. Так что в распоряжении Бородюка весьма грозная сила. По потерянным очкам москвичи всего на два балла отстают от «Оренбурга». Дополнительная интрига!

Понравилось, что, несмотря на тяжелое поле, обе команды играли в атаку. Подопечные Сергея Жукова — бывшего торпедовца — дали москвичам серьезный бой. Во втором тайме при счете 1:4 хозяева имели два-три очень хороших момента. Реализуй они их, и игра могла пойти по другому сценарию. Но как получилось, так получилось.

Федор Щербаченко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кто из РПЛ подпишет красноярского самородка?

«Енисей» — «Факел» — 2:1 (1:0)

Голы: Окладников, 32 (1:0). Раздорских, 58 (2:0). Максимов, 83 (2:1).

В центральном матче тура «Енисей» в родном манеже без отбывшего в сборную Киргизии Кичина схлестнулся с «Факелом». Воронежцы могли отправить красноярцев в нокаут к середине первого тайма. Но сначала Разборов, а затем Аппаев угодили в перекладину.

Команда Вадима Гаранина перетерпела и подловила свой момент. Раздорских в чужой штрафной проткнул мяч на Окладникова, и тот четко пробил в дальний угол из-под защитника. Не пора ли клубам РПЛ обратить внимание на этого парня? Сейчас ему 22 года.

В это сложно поверить, но до 18 лет он играл только на первенстве Красноярского края. Затем исправно забивал в ЛФЛ, в чемпионате Сибири. В итоге попал во вторую команду «Енисея», попробовал на вкус ФНЛ-2.

За основу «Енисея» Окладников дебютировал в октябре прошлого года. Вышел на замену в матче с «Ротором» и отдал голевую передачу. С тех пор он провел за красноярцев 12 игр, забив 6 голов, в том числе и в ворота «Локомотива» в Кубке России (4:0). Особенно красивым получился его мяч в ворота «Балтики» в прошлом туре. Не поленитесь — посмотрите. Блеск.

Накануне встречи с «Факелом» Окладников дал интервью местным СМИ:

— Сейчас я футболист «Енисея» и полностью сконцентрирован на игре за него. Не отвлекаюсь ни на что стороннее. Закончится чемпионат, и, если поступит конкретное предложение, можно будет подумать. Но в любом случае в РПЛ хотелось бы выйти именно с «Енисеем».

После перерыва «Факел» обложил хозяев навесами. Те вновь переждали, чтобы сотворить маленький шедевр. Экс-полузащитник московского «Спартака» Зотов выполнил блестящий заброс на угол вратарской, где Раздорских ударом головой не оставил шансов Городовому — 2:0.

Автору второго мяча «Енисея» вскоре чуть не оторвали ногу. Магаль за грубейший фол справедливо был удален с поля. Надежду воронежцам подарил вышедший на замену Максимов, но на большее подопечные Олега Василенко не сподобились. 2:1.

«Факел» потерпел второе поражение кряду и опустился на третью строчку, пропустив вперед «Торпедо». «Енисей» — просто машина! 8 побед в 9 последних играх ФНЛ!

— Андрей очень здорово разобрался в эпизоде с голом, — прокомментировал игру Окладникова старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин. — Мы за него рады. При этом ему все время говорим: у тебя работы непочатый край. Он об этом знает. Хотя, когда сегодня мяч был у него в ногах, он действовал как очень сильный нападающий.

Щербаченко считает, что пока «Факел» явно играет ниже своих возможностей.

— Возможно, сказывается та история, когда «Факелу» не разрешили дома сыграть с «Торпедо». Может быть, на результаты влияет не слишком агрессивная трансферная политика. Сегодня у воронежцев были моменты, но Красноярск лучше распорядился своими шансами, сделав себе комфортный задел.

Что касается Окладникова, то его пример как раз показателен. Это говорит о векторе селекционной политики. Зимой «Енисей» организовал смотр местных воспитанников, отобрал самых перспективных. И вот вам результат. Окладников забивает почти в каждом матче. Значит, ставка на своих ребят себя оправдывает. Другой пример — «Кубань», которая приобрела дорогостоящих по меркам ФНЛ футболистов. В итоге краснодарские ребята не получили шанса проявить себя в основе. И что мы сейчас видим? Состав перенасыщен, бюджет раздут, а результата толком нет. Лично мне подход Красноярска ближе.

«Енисей» — «Факел» — 2:1. ФК «Енисей»

«Оренбург» расхотел в премьер-лигу?

«Краснодар-2» — «Оренбург» — 5:2 (2:0)

Голы: Рейхмен, 3 (1:0). Олусегун, 9 (2:0). Бреев, 60 (2:1). Полуяхтов, 66 (2:2). Мацукатов, 71 — с пенальти (3:2), 80 (4:2). Халназаров, 86 (5:2).

Сергей Галицкий может быть спокоен. Если, не дай бог, обескровленный «Краснодар» понесет кадровые потери, можно смело брать футболистов из дубля. «Быки-2», к слову, с тремя нигерийцами в составе сотворили главную сенсацию тура, разгромив дома «Оренбург» — 5:2. Причем по делу. Уже к перерыву счет мог стать разгромным: хозяева пару раз простили лидера ФНЛ, отличившись лишь дважды.

Марцел Личка, естественно, пошел на перестановки в составе, во втором тайме бросив в бою опытного Бреева. Тот сократил разрыв в счете, но умудрился за 16 минут схлопотать две желтые карточки.

Впрочем, даже вдесятером гости смогли счет сравнять. Полуяхтов оказался первым на добивании. 2:2!

Молодые «быки» как ни в чем не бывало ринулись вперед, заработали пенальти и второе удаление для гостей. Мацукатов выиграл дуэль у Гошева, а чуть позже вколотил мяч в «девятку», оформив дубль — 4:2. 23-летний хавбек за 22 минуты, проведенные на поле, мог сделать и хет-трик. Однако не пожадничал и отдал результативную передачу на партнера. 5:2. Такой футбол нам нужен!

«Оренбург» лихорадит после возобновления чемпионата — две победы и два поражения. Готова ли команда Лички к РПЛ?

Чешский специалист признал, что в первой половине встречи его команда оказалась не готова к скоростям «быков»:

— Что тут сказать... В первом тайме соперник отлично двигался. Мог вполне забить и больше двух голов. «Краснодар» был гораздо сильнее. В перерыве сделали две замены. Начали навязывать борьбу во втором тайме, играть агрессивнее. Сравняли счет. Но потом было удаление Сивакова, пенальти. После этого все вопросы отпали. При этом рад, что, оставшись вдевятером, ребята все равно бились, хотели спасти этот матч.

Федор Щербаченко полагает, что игроки «Оренбурга», возможно, подсознательно считают, что выполнили задачу на сезон — путевка в РПЛ от них уже не уйдет. При этом эксперт отмечает, что импортозамещение становится весьма актуальным в российском футболе.

— В нынешних условиях нужно пристально следить за «Краснодаром-2» и «Спартаком-2». Мне кажется, Сергей Николаевич Галицкий до конца даже не подозревал, какая сила у него подросла в академии. Ребята и в РПЛ не теряются, и в ФНЛ забивают пять голов «Оренбургу». Столько моментов, отличное движение! Очень рад за тренера Сашу Хромыкова, с которым когда-то работал. Его команда показывает содержательный футбол.

При этом в составе «быков» есть три нигерийца. Это наводит меня на такую мысль. Сегодня, считаю, нужно прописывать в контрактах, что легионеры должны заплатить крупную неустойку в случае отъезда. ФИФА и УЕФА разрешили им приостанавливать соглашения с нашими клубами. В таком случае нужно принять контрмеры. Увы, нередко агенты африканских игроков ведут себя не слишком корректно, нарушая обязательства. Недавно, если помните, «Химки» вдруг покинул камерунский нападающий.

Мы не знаем, что будет со «Спартаком» в конце сезона. Пока вроде все легионеры остаются. Но летом все может кардинально поменяться. И в таком случае у Леонида Арнольдовича Федуна есть хороший плацдарм — «Спартак-2». Там играют перспективные ребята. Если им уделить должное внимание, то через какое-то время их можно довести до основы.

Кризис «Оренбурга»? Да в целом он никогда не отличался стабильностью. И раньше были определенные спады. Рискну предположить, что в голове у игроков сидит мысль, что они добыли путевку в РПЛ. Самоуверенность их подводит. Это где-то, наверное, из области подсознания. Хотя на поле я этого не увидел. Гости, даже оставшись вдевятером, пытались спасти матч, играли в атаку.

«Краснодар-2» — «Оренбург» — 5:2. Фото ФК «Краснодар» ФК «Краснодар»

«Ротор» спасется?

«Ротор» — «Нефтехимик» — 2:1 (1:0)

Голы: Кипиани, 7 (1:0). Кипиани, 68 (2:0). Галиулин, 70 (2:1).

«Алания» — «Волгарь» — 0:1

Гол: Морозов, 45+3 (0:1).

По мнению Щербаченко, у «Ротора» появилась надежда на сохранение прописки в первой лиге.

— Если говорить о качестве футбола, то каких-то подвижек в игре «Ротора» против «Нефтехимика» я не увидел. Накануне у волгоградцев состоялась встреча с болельщиками. Она получилась довольно жесткой и неприятной. Думаю, ребята поняли, что отступать уже некуда. Сегодня команда предстала единым целым. Игры не было никакой, но тем не менее на каждом участке поля мы увидели настоящих бойцов. В итоге добыта важнейшая победа — 2:1. Нужно отметить великолепные индивидуальные действия Кипиани. Второй его гол — маленький шедевр. Однако, на мой взгляд, нижнекамцы выглядели содержательнее, все время давили.

Отставание от спасительного места — пять очков. Не все потеряно. Но, например, тот же «Волгарь» обыграл «Аланию», реализовал свой шанс и очень строго сыграл в обороне. Так что впереди очень серьезная борьба за место под солнцем. Конкуренты тоже цепляются.