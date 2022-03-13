«По-человечески здесь ко мне не относились...» Игнашевич отобрал очки у «Торпедо» и падение «Ротора»

Яркие события 27-го тура первенства ФНЛ корреспондент «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Ротора», «Балтики», «Мордовии» Федором Щербаченко.

Бородюк: «Пусть судья посмотрит на разбитые ноги игроков...»

Центральный матч 27-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Балтика» завершился ничьей (2:2). Главная интрига этого поединка — тренирующий калининградцев Сергей Игнашевич против своего бывшего клуба.

До перерыва автозаводцы вышли вперед благодаря точному удару Султонова (это его 10-й гол в сезоне). Гости перевернули все с ног на голову к 71-й минуте. Отличились Мещанинов и арендованный у «Урала» Максименко. Ничью автозаводцам принес 38-летний Лебеденко. Через две минуты после выхода на замену он сотворил очередной шедевр. Положив корпус, ударом с левой ноги хавбек поразил «девятку». Подопечные Александра Бородюка доигрывали встречу вдесятером — за две желтые карточки поле покинул Померко. Уже в компенсированное время калининградцы едва не вырвали победу — Тишкин после подачи с углового пробил рядом со штангой.

Впрочем, у Александра Бородюка возникли серьезные вопросы по судейству.

— Удаление Померко? Нужно посмотреть, за что ему дали первую карточку... Шла борьба. Непонятное решение. И вспомните еще эпизод при счете 1:0. Адаева сбивают в штрафной. Мы посмотрели момент в раздевалке — чистый пенальти. Этот же арбитр (Рафаэль Шафеев. — Прим. «СЭ») судил нас в Иванове, где тоже не назначил в нашу пользу 11-метровый. Его тогда, кажется, дисквалифицировали. Но сейчас опять вдруг поставили на нашу игру. Сами понимаете, при 2:0 все могло сложиться по-другому... Мне просто обидно за ребят. Они стараются, у них все коленки в крови... Хотелось бы, чтобы судьи посмотрели на их ноги и травмы, — заявил Бородюк на пресс-конференции.

Игнашевич: «Ничего нет такого человеческого»

Сергей Игнашевич в свою очередь обратил внимание на качество поля и заметил, что никаких теплых чувств от матча против своего бывшего клуба не испытал.

— На таком поле невозможно было играть в футбол! — начал Игнашевич. — Поэтому матч разбился на эпизоды. Длинные передачи, подбор. Кто преуспел в этом компоненте, тот имел какое-то визуальное территориальное преимущество. Что-то у нас получалось, что-то — нет. К сожалению, мы совершили много ошибок. Нам не хватило свежести после тяжелых переездов и бессонных ночей. Это чувствовалось. В концовке первого тайма мы чуть-чуть просели. Но по том разбегались, и в целом во втором тайме по скоростям были уже на своем уровне.

— Испытали какие-то человеческие ощущения от возвращения сюда? Вы все-таки здесь работали. Может быть, теплоту?

— Нет. Человеческого ничего не было. Ко мне по-человечески здесь не относились. Поэтому... Ничего нет такого человеческого.

Классная селекция «Балтики»

Федор Щербаченко считает, что центральный матч тура в ФНЛ показал: РПЛ нужно расширять.

— Встреча «Торпедо» — «Балтика» по своему содержанию, качеству футбола, сюжету соответствовала уровню премьер-лиги, — уверен эксперт. — Обе команды могли бы находиться во второй половине таблицы РПЛ. Поэтому я всецело поддерживаю идею расширения элитного дивизиона до 18 участников. Сегодня за ФНЛ точно не было стыдно. Не зря на игре присутствовали и Юрий Павлович Семин, и Борис Петрович Игнатьев. У турнира с такими матчами однозначно есть будущее! Понравилась работа тренеров — Бородюка и Игнашевича, их тактические ходы, замены.

Наверное, результат закономерен. Хотя «Балтика» была немного поближе к победе после удаления Померко. Калининградцы в целом, как мне показалось, были конкретнее, содержательнее в атаке. Но это вполне объяснимо тем, что команда проводила уже третий матч этой весной, включая Кубок, а автозаводцы — только первый. То есть все-таки разный игровой тонус.

Нужно отметить отличную селекционную работу «Балтики». И Максименко, и Барсов однозначно пришлись ко двору. Классная пара нападающих, которая создала немало проблем торпедовцам. Разноплановые форварды, оба здорово навязывают борьбу, хороши в подыгрыше, умеют завершать атаки. Максименко забил красивый мяч.

При этом гол Лебеденко по эстетике я поставлю повыше. В принципе, я понимал, по какой траектории полетит мяч. Сразу стало ясно: его уже трактором из ворот не вытащишь. Игорь в очередной раз доказал свое мастерство. Для этого его и выпустили на замену.

Но стоит отметить и двух белорусов, которые однозначно усилили игру хозяев, — Седько и Лаптева. Обоих я хорошо знаю по чемпионату Белоруссии. Считаю, этот рынок надо внимательно изучать. Седько отдал просто гроссмейстерскую передачу на Лаптева, вывел его один на один с голкипером. А Лаптев достойно заменил Калмыкова на острие, продолжил продавливать оборону гостей, которая, однако, выстояла.

Претензии Бородюка к судье? С одной стороны показалось, что Адаева сбили в штрафной. Но момент очень сложный для арбитра. Так сразу решение и не примешь. Как говорится, без ВАР не обойтись. Так что у меня нет четкого ответа, что же там произошло. В целом, на мой взгляд, рефери не мешал командам играть, бороться.

«Рано хоронить «Ротор», но ситуация сложная»

«Ротор» после крупного домашнего поражения от «Томи» (1:5) пропустил три безответных гола от «Оренбурга» (0:3) и опустился уже на 18-е место.

— Хотя сегодня по содержанию игры все было уже не так безнадежно, — считает Щербаченко. — По количеству опасных моментов волгоградцы даже не уступили лидеру турнира. Была перекладина в первом тайме, после перерыва Щеткин мог дважды забивать. В общем, подвела реализация.

«Оренбург» немного разочаровал. Чувствовалось, что у команды есть комплекс гостевых матчей. Все-таки подопечные Марцела Лички давно не побеждали на выезде, растеряли много очков. После перерыва поставили «автобус», пытались сохранить минимальное преимущество. «Ротор», как я заметил выше, мог вполне сравнивать счет, но не сумел. А в концовке «Оренбург» дважды поймал хозяев на контратаках — 3:0.

Считаю, для Волгограда еще ничего не потеряно. Рано хоронить «Ротор». Однако ситуация непростая ввиду большого количества травмированных игроков. Тем не менее вся борьба за спасение в ФНЛ еще, конечно, впереди. В ней примут участие аж 6 команд.

Дядюн как Роже Милла

«Алания» и «Факел» одержали победы и продолжают борьбу за лидерство в ФНЛ. Воронежцы, имея игру в запасе, расположились на второй строчке и отстают от «Оренбурга» на четыре очка. Владикавказцы сместили «Торпедо» с третьего места, однако автозаводцам еще предстоит провести перенесенную игру с липецким «Металлургом».

«Алания» на классе разобралась дома с «Олимпом», а «Факел» в гостях в итоге дожал «Краснодар-2». В целом воронежцы могли и раньше решить свой вопрос, но мяч не шел в ворота, — замечает Щербаченко. — В итоге победу им принес опытнейший Дядюн. Его ведь и позвали, чтобы он исполнял Роже Милла — выходил и делал разницу. Нас ждет очень интересная концовка в верхней части таблицы. Явного фаворита нет. «Оренбург» пока не сильно убеждает. По содержанию игры — в частности, по выходу из обороны — есть некоторые вопросы. Это, кстати, признал сам Марцел Личка.

Если говорить про главное разочарование сегодняшнего игрового дня, то назову «Кубань», которая дома уступила «Волгарю» (1:3). Причем по делу.