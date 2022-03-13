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«По-человечески здесь ко мне не относились...» Игнашевич отобрал очки у «Торпедо» и падение «Ротора»

Лебеденко забил эффектный гол в матче «Торпедо» — «Балтика»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.
Фото ФК «Балтика»
«Торпедо» и «Балтика» сыграли вничью в матче 27-го тура ФНЛ.
Фото ФК «Торпедо»
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Яркие события 27-го тура первенства ФНЛ корреспондент «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Ротора», «Балтики», «Мордовии» Федором Щербаченко.

Бородюк: «Пусть судья посмотрит на разбитые ноги игроков...»

Россия. ФНЛ. 27-й тур
12 мар, 14:00. Лужники. Спортивный городок (Москва)
Торпедо М
2:2
Балтика
Голы
Султонов, 36 (1:0), Мещанинов, 64 (1:1), Максименко, 71 (1:2), Лебеденко, 74 (2:2)
Торпедо М
Ботнарь Кожемякин Шумских Темников Самсонов Адаев (Седько, 71) Султонов Померко Енин (Прошкин, 89) Нетфуллин (Лебеденко, 71) Калмыков (Лаптев, 71)
Балтика
Латышонок Осипов Остоич Мещанинов Лазарев (Тишкин, 77) Кузьмин (Кленкин, 66) Попов (Карпович, 87) Альшин Кашчелан (Гелоян, 87) Барсов (Мусаев, 77) Максименко
Предупреждения
Померко 54’  -  Остоич 59’
Удаления
Померко 80’ (вторая ж.к)
Судьи
Шафеев (Волгоград)

Центральный матч 27-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Балтика» завершился ничьей (2:2). Главная интрига этого поединка — тренирующий калининградцев Сергей Игнашевич против своего бывшего клуба.

До перерыва автозаводцы вышли вперед благодаря точному удару Султонова (это его 10-й гол в сезоне). Гости перевернули все с ног на голову к 71-й минуте. Отличились Мещанинов и арендованный у «Урала» Максименко. Ничью автозаводцам принес 38-летний Лебеденко. Через две минуты после выхода на замену он сотворил очередной шедевр. Положив корпус, ударом с левой ноги хавбек поразил «девятку». Подопечные Александра Бородюка доигрывали встречу вдесятером — за две желтые карточки поле покинул Померко. Уже в компенсированное время калининградцы едва не вырвали победу — Тишкин после подачи с углового пробил рядом со штангой.

Впрочем, у Александра Бородюка возникли серьезные вопросы по судейству.

— Удаление Померко? Нужно посмотреть, за что ему дали первую карточку... Шла борьба. Непонятное решение. И вспомните еще эпизод при счете 1:0. Адаева сбивают в штрафной. Мы посмотрели момент в раздевалке — чистый пенальти. Этот же арбитр (Рафаэль Шафеев. — Прим. «СЭ») судил нас в Иванове, где тоже не назначил в нашу пользу 11-метровый. Его тогда, кажется, дисквалифицировали. Но сейчас опять вдруг поставили на нашу игру. Сами понимаете, при 2:0 все могло сложиться по-другому... Мне просто обидно за ребят. Они стараются, у них все коленки в крови... Хотелось бы, чтобы судьи посмотрели на их ноги и травмы, — заявил Бородюк на пресс-конференции.

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Игнашевич: «Ничего нет такого человеческого»

Сергей Игнашевич в свою очередь обратил внимание на качество поля и заметил, что никаких теплых чувств от матча против своего бывшего клуба не испытал.

— На таком поле невозможно было играть в футбол! — начал Игнашевич. — Поэтому матч разбился на эпизоды. Длинные передачи, подбор. Кто преуспел в этом компоненте, тот имел какое-то визуальное территориальное преимущество. Что-то у нас получалось, что-то — нет. К сожалению, мы совершили много ошибок. Нам не хватило свежести после тяжелых переездов и бессонных ночей. Это чувствовалось. В концовке первого тайма мы чуть-чуть просели. Но по том разбегались, и в целом во втором тайме по скоростям были уже на своем уровне.

— Испытали какие-то человеческие ощущения от возвращения сюда? Вы все-таки здесь работали. Может быть, теплоту?

— Нет. Человеческого ничего не было. Ко мне по-человечески здесь не относились. Поэтому... Ничего нет такого человеческого.

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Классная селекция «Балтики»

Федор Щербаченко считает, что центральный матч тура в ФНЛ показал: РПЛ нужно расширять.

— Встреча «Торпедо» — «Балтика» по своему содержанию, качеству футбола, сюжету соответствовала уровню премьер-лиги, — уверен эксперт. — Обе команды могли бы находиться во второй половине таблицы РПЛ. Поэтому я всецело поддерживаю идею расширения элитного дивизиона до 18 участников. Сегодня за ФНЛ точно не было стыдно. Не зря на игре присутствовали и Юрий Павлович Семин, и Борис Петрович Игнатьев. У турнира с такими матчами однозначно есть будущее! Понравилась работа тренеров — Бородюка и Игнашевича, их тактические ходы, замены.

Наверное, результат закономерен. Хотя «Балтика» была немного поближе к победе после удаления Померко. Калининградцы в целом, как мне показалось, были конкретнее, содержательнее в атаке. Но это вполне объяснимо тем, что команда проводила уже третий матч этой весной, включая Кубок, а автозаводцы только первый. То есть все-таки разный игровой тонус.

Нужно отметить отличную селекционную работу «Балтики». И Максименко, и Барсов однозначно пришлись ко двору. Классная пара нападающих, которая создала немало проблем торпедовцам. Разноплановые форварды, оба здорово навязывают борьбу, хороши в подыгрыше, умеют завершать атаки. Максименко забил красивый мяч.

При этом гол Лебеденко по эстетике я поставлю повыше. В принципе, я понимал, по какой траектории полетит мяч. Сразу стало ясно: его уже трактором из ворот не вытащишь. Игорь в очередной раз доказал свое мастерство. Для этого его и выпустили на замену.

Но стоит отметить и двух белорусов, которые однозначно усилили игру хозяев, — Седько и Лаптева. Обоих я хорошо знаю по чемпионату Белоруссии. Считаю, этот рынок надо внимательно изучать. Седько отдал просто гроссмейстерскую передачу на Лаптева, вывел его один на один с голкипером. А Лаптев достойно заменил Калмыкова на острие, продолжил продавливать оборону гостей, которая, однако, выстояла.

Претензии Бородюка к судье? С одной стороны показалось, что Адаева сбили в штрафной. Но момент очень сложный для арбитра. Так сразу решение и не примешь. Как говорится, без ВАР не обойтись. Так что у меня нет четкого ответа, что же там произошло. В целом, на мой взгляд, рефери не мешал командам играть, бороться.

«Рано хоронить «Ротор», но ситуация сложная»

Россия. ФНЛ. 27-й тур
12 мар, 16:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
0:3
Оренбург
Голы
Малых, 41 (0:1), Полуяхтов, 79 (0:2), Ковалев, 89 (0:3)
Ротор
Обухов Мартынов Дудиев Байрыев Улад Омар Махатадзе Чуканов Ташаев (Абдуллаев, 78) Макаров Кавтарадзе (Пелих, 46) Щеткин
Оренбург
Гошев Сиваков Стаматов (Печенин, 73) Малых Гойкович Аюпов Эктов Титков (Шаболин, 82) Капленко (Полуяхтов, 65) Обухов (Ковалев, 73) Фамейе (Сычевой, 73)
Предупреждения
Дудиев 76’  -  Капленко 21’, Стаматов 72’, Шаболин 83’
Судьи
Сельдяков (Балашиха)

«Ротор» после крупного домашнего поражения от «Томи» (1:5) пропустил три безответных гола от «Оренбурга» (0:3) и опустился уже на 18-е место.

— Хотя сегодня по содержанию игры все было уже не так безнадежно, — считает Щербаченко. — По количеству опасных моментов волгоградцы даже не уступили лидеру турнира. Была перекладина в первом тайме, после перерыва Щеткин мог дважды забивать. В общем, подвела реализация.

«Оренбург» немного разочаровал. Чувствовалось, что у команды есть комплекс гостевых матчей. Все-таки подопечные Марцела Лички давно не побеждали на выезде, растеряли много очков. После перерыва поставили «автобус», пытались сохранить минимальное преимущество. «Ротор», как я заметил выше, мог вполне сравнивать счет, но не сумел. А в концовке «Оренбург» дважды поймал хозяев на контратаках — 3:0.

Считаю, для Волгограда еще ничего не потеряно. Рано хоронить «Ротор». Однако ситуация непростая ввиду большого количества травмированных игроков. Тем не менее вся борьба за спасение в ФНЛ еще, конечно, впереди. В ней примут участие аж 6 команд.

Дядюн как Роже Милла

Россия. ФНЛ. 27-й тур
12 мар, 18:00. ЦПР ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
1:2
Факел
Голы
Акбашев, 33 (0:1), Окоронкво, 35 (1:1), Дядюн, 85 (1:2)
Краснодар-2
Кокарев Жилкин Пивоваров Сухорученко Бородин Ндука (Защепкин, 89) Кокоев (Кратков, 72) Олусегун Самко (Халназаров, 89) Сабуа (Ознобихин, 84) Окоронкво
Факел
Городовой Черов Дашаев Пейчинович Магаль Акбашев Мендель Дмитриев (Мастерной, 67) Максимов (Разборов, 81) Никитин (Шепилов, 67) Аппаев (Дядюн, 75)
Предупреждения
Ндука 71’  -  Акбашев 29’, Мендель 36’
Судьи
Федоров (Петрозаводск)

«Алания» и «Факел» одержали победы и продолжают борьбу за лидерство в ФНЛ. Воронежцы, имея игру в запасе, расположились на второй строчке и отстают от «Оренбурга» на четыре очка. Владикавказцы сместили «Торпедо» с третьего места, однако автозаводцам еще предстоит провести перенесенную игру с липецким «Металлургом».

«Алания» на классе разобралась дома с «Олимпом», а «Факел» в гостях в итоге дожал «Краснодар-2». В целом воронежцы могли и раньше решить свой вопрос, но мяч не шел в ворота, — замечает Щербаченко. — В итоге победу им принес опытнейший Дядюн. Его ведь и позвали, чтобы он исполнял Роже Милла — выходил и делал разницу. Нас ждет очень интересная концовка в верхней части таблицы. Явного фаворита нет. «Оренбург» пока не сильно убеждает. По содержанию игры — в частности, по выходу из обороны — есть некоторые вопросы. Это, кстати, признал сам Марцел Личка.

Если говорить про главное разочарование сегодняшнего игрового дня, то назову «Кубань», которая дома уступила «Волгарю» (1:3). Причем по делу.

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Основные источники исследования

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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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Сергей Игнашевич
Футбол
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ФК Балтика
ФК Оренбург
ФК Ротор
ФК Торпедо (Москва)
4
1
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