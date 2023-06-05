Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 01:50

Владелец «Велеса»: «Не хочется закрывать проект, но из буферной зоны второй лиги будет тяжело выбраться»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Владелец «Велеса» Евгений Шиленков, вылетевшего из Первой лиги поделился мнением о будущем клуба.

«Надо немножко передохнуть, все проанализировать. Возьму неделю-другую тишины. Времени мало, но надо все обдумать, мне есть чем заниматься. Надо найти и финансовые, и моральные ресурсы, чтобы двигаться дальше. Вторая лига — не самая лучшая для нас история. У большинства из тех, кто будут играть в «золотой» группе Буферной зоны, и в этом сезоне бюджеты были больше, чем у нас. Они сыгранные, подготовленные. Те же «Ротор», «Уфа», «Краснодар-2», «Иртыш» — конечно, они будут рубиться за выход. У нас же половина состава уйдет после истечения сроков контрактов, вторую половину сами распустим, то есть надо строить новую команду в сжатые сроки. В нынешней конфигурации вернуться из Второй лиги будет тяжело. Первая лига — другой уровень, как в плане футбола, так и в других моментах.

Я не хочу закрывать проект, но надо все взвесить. Посмотрите, что в минувшем сезоне в Первой лиге творилось с клубами, вылетевшими из РПЛ: с «Уфой», с «Арсеналом». И это при их бюджетах! А я перепрыгнул свой ресурс. Конечно, причины вылета надо искать в себе, но каждый год сложно в Первой лиге держаться только за счет футбола, тем более когда борешься с клубами, чьи возможности в разы больше», — приводит слова Шиленкова Metaratings.ru.

По итогам сезона «Велес» занял 15-е место в ФНЛ и вылетел во вторую лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/evgenii-shilenkov-o-velese-ne-khochetsya-zakryvat-proekt-no-iz-bufernoi-zony-vtoroi-ligi-budet-tyazhelo-vybratsya-256359/
ФК Велес
1
0
Читайте также
Украинский чемпион Bellator Амосов отказался оскорблять россиян
«Мне перекрыли воздух». Легкоатлетка Крайнова выжила после удара током в 27 тысяч вольт
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

42-летний Низамутдинов продлил контракт с «Шинником»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости