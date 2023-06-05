Газизов подал в отставку с поста генерального директора «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов готов покинуть команду после вылета из первой лиги.

«Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора клуба, взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне», — сообщает официальный Telegram-канал команды.

«Уфа» с 32 очками заняла 16-е место в таблице первой лиги, вылетев по итогам сезона-2022/23 во вторую лигу. Год назад уфимцы вылетели из РПЛ.