Газизов подал в отставку с поста генерального директора «Уфы»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов готов покинуть команду после вылета из первой лиги.
«Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора клуба, взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне», — сообщает официальный Telegram-канал команды.
«Уфа» с 32 очками заняла 16-е место в таблице первой лиги, вылетев по итогам сезона-2022/23 во вторую лигу. Год назад уфимцы вылетели из РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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