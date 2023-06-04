42-летний Низамутдинов продлил контракт с «Шинником»

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«Шинник» в Telegram-канале объявил о продлении контракта с нападающим Эльдаром Низамутдиновым.

Новое соглашение 42-летнего форварда с клубом подписано по схеме «1+1».

Нападающий провел в ярославском клубе 11 сезонов, сыграл 321 игру, забил 78 голов.

В сезоне-2022/23 «Шинник» занял 7-е место в первой лиге, набрав 46 очков в 34 матчах.