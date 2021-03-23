Виталий Дьяков рассказал о своей зарплате в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков рассказал «СЭ» о своей зарплате в клубе.

— Ты рассказывал в одном из интервью, что можешь спокойно прожить на триста тысяч в месяц. Это, получается, твоя последняя зарплата в «Спартаке-2», правильно?

— Нет, в «Спартаке» зарплата была гораздо меньше. В дубле «Локомотива» я получал чуть больше двухсот тысяч, это было больше десяти лет назад. Сейчас я получал меньше, чем тогда, не буду сумму называть. Последние несколько лет футбол не является основным заработком. Если бы я зарабатывал столько, сколько сейчас, я бы не смог прожить. А почему так сказал, что мне надо триста тысяч? Может, я и гораздо больше трачу, я с потолка сумму назвал. Когда-то я получал двести тысяч, и мне этого хватало, у меня не было ни собственного жилья, ни машины, ничего. Начал играть в «Ростове», и том же «Динамо» получал большую зарплату. Ты получаешь большие деньги — и хочешь уже машину на класс выше, хочешь не в квартире жить, а в доме, хочешь летать бизнес-классом. Уровень твоей жизни повышается, и ты не хочешь уже, условно, пересесть обратно с «Мерседеса» на KIA Rio. Поэтому есть какой-то определенный минимум. Последние несколько лет футбол не является основным заработком.

— А что?

— То, что заработал по жизни, вложил в недвижимость жилую и нежилую, это приносит деньги. Футболисты и вообще спортсмены, кто зарабатывает кучу денег, не знают, что делать, когда карьера закончилась. Деньги имеют свойство тратиться и, если ты не успел правильно вложиться во что-то, рано или поздно они закончатся, примеров таких масса. Поэтому куда-то вовремя вложил заработанные деньги, и это приносит доход.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью с Виталием Дьяковым читайте здесь