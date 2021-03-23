Виталий Дьяков высказался о геях в российском футболе

Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» рассказал о своем отношении к геям в футболе.

— Тебе же до сих припоминают высказывание про геев. Ты не жалеешь, что это сказал?

— Да, в каждом интервью у меня спрашивают, почему я так сказал, не изменил ли я своего мнения и так далее.

— Ну ты не жалеешь?

— Нет, абсолютно. Это мое мнение, и я вправе его высказывать. Кто-то с ним согласен, кто-то нет. Мне задали вопрос, я на него ответил. Поэтому у меня часто любят брать интервью. Даже сейчас — вот я разорвал контракт со «Спартаком», и, хотя не был игроком основного состава, игроков ФНЛ куча, а у меня телефон обрывается. Одни, вторые, третьи, десятые. Людям интересно со мной общаться, приглашать на передачи, на «Матч ТВ» тоже часто зовут. Потому что я не ухожу от ответов, пусть и задают неудобные вопросы; я не боюсь провокаций, мои ответы не какие-то шаблонные, как у многих спортсменов, футболистов в частности.

— С твоим мнением ты бы мог принять такого человека в команде, быть с ним в одной раздевалке?

— Бояться снять полотенце в душе?.. Не знаю, если честно. Сложный вопрос, не думаю, что в России когда-то такое произойдет. Когда путешествуешь по Европе (я много где был), в той же Италии два мужчины могут на людях где-то в ресторане или возле бассейна поцеловаться, и они этого не стесняются. Но у нас совсем другой менталитет.

— Чисто по теории вероятности глупо отрицать, что в русском футболе геи есть. Скорее всего, ты с ними даже играл за одну команду.

— Я не знаю, если честно. Есть же латентные, есть не латентные, как их различают? Есть открытые, кто-то сюси-пуси, кто-то брутальный, фиг его знает. Я где-то и был с ними в команде, может, нет. Может, их вообще в российском футболе нет, кто его знает.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью с Виталием Дьяковым читайте здесь