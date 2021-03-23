Александр Бородюк поблагодарил болельщиков «Торпедо» за поддержку

Новый главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поблагодарил за поддержку болельщиков команды.

«Здравствуйте, уважаемые болельщики! — сказал Бородюк на видео, опубликованном в Instagram клуба 23 марта. — Хотел бы поблагодарить вас за тот период, который мы работали вместе с вами. Вместе прошли очень сложный период — от второй лиги и ФНЛ до премьер- лиги.

Вы были вместе с командой, вы поддерживали команду.Это говорит о том, что вы преданные болельщики клуба. Огромное уважение вам за это. Вы являетесь такой же историей такого большого клуба, как «Торпедо» Москва. Огромное вам спасибо за то, что вы во все времена поддерживаете «Торпедо».

58-летний Бородюк ранее уже возглавлял «Торпедо». В сезоне-2013/14 специалист вывел команду в РПЛ.

Вчера, 22 марта, пост главного тренера «Торпедо» покинул Сергей Игнашевич. После 31 тура Олимп-ФНЛ команда набрала 54 очка и расположилась на шестом месте в турнирной таблице.