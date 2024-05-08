Парад, посвященный Дню Победы: время начала и где смотреть трансляцию в прямом эфире

Традиционный Парад Победы в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в четверг, 9 мая. Шествие начнется в 10.00 по московскому времени и продлится до 12 часов дня.

Прямую онлайн-трансляцию парада Победы на Красной площади можно будет посмотреть на главных телеканалах России: Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие. Начало прямого эфира совпадает со стартом шествия Победы — 10 утра по московскому времени.

Откроют парад Победы пешие расчеты, а механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34, затем последует современная техника. В шествии примут участие все виды войск ВС РФ, представители силовых ведомств, курсанты военных училищ. Также в параде будет задействована военная техника. В общей сложности число участников составит 9 тысяч человек и 75 единиц военного арсенала и вооружения, а также авиация Воздушно-космических сил.