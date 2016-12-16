Василий Титов: "Белкин справится с задачами на посту главы совета директоров "Динамо"

Первый заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ Василий Титов подчеркнул, что Юрий Белкин на посту нового председателя совета директоров клуба справится со своими задачами и обязанностями. Он уверен, что у бело-голубых все будет хорошо.
Сегодня на внеочередном общем собрании акционеров "Динамо" был избран новый совет директоров. Председателем стал Белкин. Титов был переизбран и сохранил позицию члена совета директоров.
Ранее ВТБ сообщил, что прекратит участие в акционерном обществе "Футбольный клуб "Динамо-Москва", передав 74 процента акций одноименному физкультурно-спортивному обществу, согласно решению наблюдательного совета банка.
- Комментировать нечего, я хотел остаться членом совета директоров, я им остался, - приводит "Р-Спорт" слова Титова. - Юрий Белкин - опытный человек, он справится, в "Динамо" все будет хорошо. Еще ничего не обсуждали. Касательно позиции Банка ВТБ никаких новых заявлений мы не делали.
Анти жив
«Белкин в “Динамо” не делает ничего. От него только вред» Орещук. Похоже Роттенберг ни как не успокоится, пролетев мимо такого куска земли в центре Москвы. Для справки: Юрий Белкин — бывший директор по строительству, бывший вице-президент клуба.
14:00 17 декабря
YurDin
Это смотря какие цели перед ним поставлены и что в приоритете:интересы ВТБ или интересы ФК Динамо Москва?Во второй вариант нас,болельщиков Великого клуба,пока не приучили верить такие официальные мероприятия этих директоров.
11:38 17 декабря