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Сегодня, 11:36

КДК РФС накажет Карпина по итогам матча против «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 27-го тура РПЛ.

«По итогам матча «Оренбург» — «Крылья Советов» рассмотрим поздний выход команды хозяев из раздевалки на две минуты. После игры «Динамо» — «Сочи» два представителя клубного СМИ хозяев сразу же вышли на поле, не дожидаясь конца двухминутной паузы. По матчу «Пари НН» — «Спартак»: рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Саши Ивича и поздний выход гостей из раздевалки на две минуты перед началом встречи. И рассмотрим выход за пределы технической зоны тренеров Игоря Черевченко («Факел»), Сергея Семака («Зенит»), Валерия Карпина («Ростов») — это его четырнадцатое нарушение в сезоне, и Рашида Рахимова («Рубин») — тринадцатое нарушение», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК на ближайшем заседании рассмотрит высказывание главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича во время флэш-интервью после матча 27-го тура РПЛ против «Урала» (1:2). Специалист назвал судейство в игре «позорным».

После 27 туров чемпионата России-2023/24 первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 51 очко. «Краснодар» с 50 очками занимает вторую строчку, «Динамо», у которого также 50 очков, уступает «быкам» по дополнительным показателям и идет третьим.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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