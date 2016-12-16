13:45 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Юрий Белкин - новый председатель совета директоров "Динамо"

0
0
0
1

На внеочередном собрании совета директоров "Динамо" было принято решение о досрочном прекращении полномочий прежнего руководства, информирует пресс-служба бело-голубых. Новым председателем совета был избран Юрий Белкин. Полностью обновленный состав руководства динамовцев выглядит следующим образом: Юрий Белкин, Евгений  Муравьев, Геннадий Солдатенков, Василий Титов, Сергей Федоров.

До сентября 2015 года Белкин занимал пост вице-президента "Динамо", но покинул занимаемую должность после того как с поста президента клуба ушел Борис Ротенберг. Вчера стало известно о том, что наблюдательный совет Банка ВТБ решил прекратить участие в АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва", продав 74 процента акций бело-голубых одноименному обществу.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12542

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

alex-ls

всем надо в счет зп общипать динаму, а потом обанкротить

14:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ