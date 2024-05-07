Карлсен объяснил главную ошибку Непомнящего в Торонто и назвал Гукеша особенным

16-й чемпион мира не верит, что Дин Лижэнь сможет навязать борьбу молодому индийцу.

Магнус Карлсен стал гостем норвежского подкаста Sjakksnakk, порассуждав об итогах турнира претендентов-2024, который завершился в Торонто в конце апреля. 16-й чемпион мира и победитель турнира претендентов в Лондоне-2013 признался, что был впечатлен дебютной подготовкой ряда гроссмейстеров. Также он дал жесткую оценку игре своего фаворита среди молодых игроков Алирезы Фируджи и назвал партию, которая стала роковой для Яна Непомнящего, лидировавшего почти весь турнир. Что касается победителя старта в Канаде — Гукеша Доммараджу, Карлсен заявил, что видел его чемпионский потенциал еще три года назад.

Ян должен сожалеть о партии с Хикару

Напомним, что перед началом турнира претендентов Карлсен дал большое интервью Сhess.com, назвав очевидным фаворитом Фабиано Каруану («У Фаби есть отличные шансы на победу, хотя он уже и не так хорош, как в 2018 году»). Его главными оппонентами норвежец считал Хикару Накамуру, Яна Непомнящего и Алирезу Фируджу. И если трио опытных бойцов сыграло на высоком уровне, до последнего тура претендуя на общую победу, то 20-летний иранец провалил главный старт года. Только седьмое место («-4»).

«По своей природе он очень оптимистичен, и это заставляет его идти на необоснованный риск, — отметил Магнус. — Алиреза рисковал и здесь, но с каждым туром риски были все менее и менее оправданными, и, честно говоря, в конечном итоге он выглядел глупо. В этом турнире Фируджа играл ровно так же, как и два года назад в Мадриде. Слишком нервный, слишком эмоциональный. Я по-прежнему считаю, что он талантливее, чем кто-либо другой, но у него есть проблемы, которые надо решать».

Про своего соперника по матчу-2021 в Дубае Карлсен сказал следующее. «Ян упустил свой шанс в предпоследнем туре. У него было большое преимущество в дебюте против Накамуры, и это был решающий момент. Большую часть времени он держался, используя свою практическую силу и бойцовские качества. У него постоянно было больше времени на часах — и это тоже навык. Если бы Непомнящий выиграл эту партию, то с вероятностью 99% в третий раз бы выиграл претендентский. Я думаю, что предпоследний тур — это то, о чем он должен сожалеть больше всего. У Яна были хорошие шансы, если бы он пошел до конца».

Говоря о индийских вундеркиндах, Магнус заявил, что действительно не ожидал от них такой стабильности.

«Прагг (Рамешбабу Прагнанандха. — Прим. «СЭ») играл хорошо в Торонто. Он выиграл несколько хороших партий, но у него было и несколько болезненных поражений. В целом это ожидаемо. Он продемонстрировал отличную дебютную подготовку, но его затмил другой молодой парень, который сделал то, чего никто и никогда в истории раньше не делал».

Гукеш Доммараджу. Фото Global Look Press

Напомним, что Гукеш стал самым молодым победителем турнира претендентов в истории, а в этом году может стать самым молодым чемпионом мира. Анатолий Карпов и Михаил Таль завоевывали корону в 23 года, Владимир Крамник и Эмануил Ласкер — в 25, остальные чемпионы — в более зрелом возрасте.

«Я играл с Гукешем в Champions Chess Tour еще в 2021 году, и уже тогда было заметно, что он действует очень амбициозно, — продолжил Карлсен. — В тот момент я подумал, что потенциально он может достичь вершины. Порой Гукеш разваливается, потому что пытается достичь слишком многого, но когда все его расчеты сходятся, это дает впечатляющий результат. В нем есть что-то особенное».

Карлсен без короны

В целом, говоря о турнире претендентов, Магнус отметил, что был момент, который впечатлил его в Торонто. При этом Карлсен по-прежнему испытывает скепсис к классике.

«Интересно было увидеть дебютные новинки, но в то же время грустно от осознания, как далеко нужно копать, чтобы вообще получить игру, — недоумевает 16-й чемпион мира. — Больше нельзя просто выбрать лучшую линию. То, как усердно участники работали, чтобы найти идеи, которые позволяют вообще начать играть в шахматы, — впечатляет!»

Сам Магнус в ближайшее время (а возможно, и вообще) не намерен участвовать в классических элитных турнирах: «Я не уверен, что когда-нибудь снова буду играть нормальный турнир по классическим шахматам, как, например, в Сент-Луисе или Бухаресте в рамках Grand Chess Tour. «Армагеддоны» или более короткий контроль — это то, что важно для меня.

Поэтому я совершенно не горю желанием возвращаться в борьбу за мировое первенство. Говорит ли это о том, что вскоре я могу завершить карьеру? Нет, я люблю играть в шахматы, у меня все еще неплохо получается, я хочу продолжать! Когда я чувствую себя хорошо, я почти никогда не проигрываю».

Напомним, что месяц назад Карлсен уверенно выиграл GRENKE Chess-2024 в немецком Карлсруэ. Этот турнир впервые в истории проходил с укороченным контролем 45 минут + 10 секунд на каждый ход.

Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу. Фото Global Look Press

Проблемы Лижэня

В заключение Карлсен отметил, что у Гукеша есть высокие шансы завоевать шахматную корону. Его матч с Дин Лижэнем, который владеет чемпионским титулом с 30 апреля 2023 года, должен состояться в конце года. Ранее в интервью NRK норвежец заявил, что китайский гроссмейстер так и не пришел в себя после матча с Непомнящим в Астане.

«Вопрос в том, уничтожен ли он полностью. Я не уверен в этом, но думаю, что это возможно. Перерыв должен был пойти ему на пользу, но его явно недостаточно. Я думаю, то, что произошло после матча за шахматную корону, должно заставить людей понять, насколько это сложные соревнования. Уже год прошел, а пока нет признаков, что Дин Лижэнь оправится от этого. Если он продолжит плохо играть до нового матча за первенство мира, то, думаю, нам не стоит ожидать от него более высокого уровня на самом матче».

В этом году 31-летний Лижэнь демонстрирует посредственные результаты. В Вейк-ан-Зее 17-й чемпион мира не набрал даже 50% очков в 13 партиях, а на турнире в Германии с укороченным классическим контролем еле выиграл матч за предпоследнее место.