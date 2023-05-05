Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:49

В РФС призвали президента «Велеса» сообщить конкретную информацию о нарушениях в матчах ФНЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Российском футбольном союзе призвали президента «Велеса» Евгения Шиленкова сообщить конкретную информацию о нарушениях в матчах ФНЛ, сообщает «РБ Спорт».

Президент «Велеса» Евгений Шиленков призвал «РФС задуматься о разработке собственного «Кодекса чести», в котором клубы обязуются: не «подвозить» судьям, не бонусировать игроков чужой команды, играющей с твоим прямым конкурентом, не обмениваться победами и не выходить на игроков чужой команды с непристойными предложениями и прочей ересью, которая проросла в нашем футболе.

В службе коммуникаций РФС, комментируя обращение президента «Велеса», сообщили следующее:

«Кодекс чести» российского футбола был принят более 10 лет назад, его положения сохраняют актуальность. Кроме того, с 2019 года РФС ведет системную работу по установлению норм ответственности за нарушение существенных параметров «Кодекса чести». Не стоит забывать и об уголовном кодексе, в котором есть статья за организацию договорных матчей.

Для судей же действуют правила делового поведения судьи и инспектора, которые определяют порядок взаимоотношений всех субъектов российского футбола с судейским корпусом и регулирует все аспекты делового поведения.

Если у Евгения Шиленкова и клуба «Велес» есть конкретная информация о нарушениях, мы просим его сообщить данные факты в департамент защиты игры РФС, также готовы обсудить этот вопрос в рамках собрания ФНЛ.

Что касается повышения зарплат судей, работающих на матчах ФНЛ, то мы поддерживаем данную инициативу, ведем по этой теме диалог с лигой".

На данный момент «Велес» с 29 очками занимает 15-е место в турнирной таблице и расположился в зоне вылета.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-rfs-prizvali-prezidenta-velesa-soobshhit-konkretnuyu-informatsiyu-o-narusheniyah-v-matchah-fnl/
Футбол
Первая лига
РФС
ФК Велес
1
0
Читайте также
США и их союзники снова атакуют МОК. Им не нравятся критерии допуска россиян
Тайна названия «Рубина», которую скрывали 50 лет. Драгоценный камень тут ни при чем
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
Пользователи Twitter осудили Зеленского после международных поездок
Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века
В Кремле ответили на заявление Fortum против передачи акций Росимуществу
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Акрона» Калешин заявил, что хочет продолжить работу с командой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
6.05 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
6.05 16:00
Шинник – Волгарь
 - : -
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 - : -
6.05 19:00
Балтика – Кубань
 - : -
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
 - : -
7.05 15:00
Родина – Уфа
 - : -
7.05 17:00
Акрон – Волга
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 27 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости