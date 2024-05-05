Самсонов и Мэттьюс сыграют в седьмом матче серии с «Бостоном»

«Торонто» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ встретится с «Бостоном».

С первых минут в воротах «Мэйпл Ливз» сыграет Илья Самсонов, форвард Остон Мэттьюс примет участие в матче после того, как пропустил шестой матч из-за травмы.

Матч «Бостон» — «Торонто» пройдет сегодня и начнется в 3:00 мск.