«Питтсбург» или КХЛ? Где продолжит карьеру талантливый вратарь из Ярославля

Интервью голкипера системы «Локомотива» Сергея Мурашова.

Сергея Мурашова второй год подряд приглашают на церемонию закрытия сезона МХЛ. По итогам прошлого чемпионата его признали лучшим вратарем лиги, а сейчас он вошел в тройку номинантов на приз. Однако прогресс и феноменальная игра в молодежной команде не сочетаются с продвижением по системе «Локомотива».

В регулярке-2023/24 Мурашов провел в КХЛ скромные шесть матчей. 30 апреля истек контракт Сергея с «Локомотивом». В НХЛ голкипер задрафтован «Питтсбургом» под общим 118-м номером. И сейчас Мурашов размышляет, в какой лиге продолжить карьеру.

На церемонии закрытия сезона МХЛ корреспондент «СЭ» пообщался с Сергеем о будущих планах, прогрессе в нынешнем чемпионате, а также о любви к чтению книг.

Серебряный Last Dance* МХЛ

— Второй год подряд вас приглашают на церемонию закрытия сезона МХЛ. Это радует или огорчает? Уверен, хочется побыстрее попасть на церемонию КХЛ.

— Скорее радует. Приятно находиться здесь. Понятно, всегда хочется большего. Значит, мне надо больше работать. Рад, что второй год подряд МХЛ отметила меня.

— Второй сезон мне кажется, что вы переросли МХЛ. Замечаете это за собой?

— Тяжело сказать, перерос я МХЛ или нет. Это постоянный процесс совершенствования. В этом сезоне что-то давалось лучше, что-то хуже, чем в прошлом. Посмотрим, как все сложится в будущем. МХЛ меня многому научила. Я выпускник этой лиги и уже точно не сыграю в ней.

— Чему вас научила МХЛ? Больше дело в технике или ментальном развитии?

— Техническая часть постоянна и монотонна. Ее можно улучшать всегда, независимо от уровня игры и возраста. Скорее я развивался ментально. Я повзрослел, подготовился ко взрослому хоккею и требованиям. Время в МХЛ — хорошая репетиция перед шагом во взрослую жизнь.

— Быстро отошли от поражения в финале Кубка Харламова от «СКА-1946»? Что не получилось в серии с армейцами?

— Достаточно быстро. На следующий день еще старался избегать каких-то мыслей, а потом переключился и отпустил ситуацию. Отдохнул, выспался. Не могу сказать конкретно, что получилось, а что нет. Еще не брался за анализ. В любом случае это отличный опыт. Это было понятно сразу после финальной игры. Раз мы проиграли, то это поражение должно чему-то научить.

— Обидно, что Last Dance* в МХЛ получился серебряным, а не золотым?

— Конечно, хотелось уйти из МХЛ, хлопнув дверью. Мне не обидно, нет. Хочется, чтобы этот смазанный Last Dance* стал для меня хорошим уроком и только помог в будущем.

— Вы много говорите про опыт и полученные уроки. Неужели корите себя за финал? «Локо» проиграл точно не из-за вратаря.

— Мы в раздевалке сказали с парнями: претензий ни к кому нет. Крайнего искать мы не будем. Проиграла команда, но закрывать глаза на свою игру и отмахиваться, что это командный результат, будет неправильно. Каждый должен сделать выводы, чтобы стать лучше. Я — не исключение. Мне это самому интересно. Любое поражение — урок. Хочу, чтобы он помог мне в будущем.

Фото ХК «Локомотив»

КХЛ, «Питтсбург»

— Есть разочарование, что в КХЛ сыграли всего шесть матчей?

— Не стоит жалеть о том, что было. Как сложился сезон, так сложился. Самое главное, чтобы я стал лучше и сильнее в будущем. Хочется, чтобы после сезона оставались только положительные впечатления.

— Вы чувствуете, что уровень КХЛ вам понятен?

— Было бы странно, если бы уровень был понятен. Меня уже спрашивали, готов ли я играть в КХЛ. Я тогда ответил: «Полностью готов — значит, что каждый матч надо играть на ноль и еще забивать». Всегда есть нюансы, которые надо улучшать. Каждый должен совершенствоваться. Я бы не сказал, что уровень КХЛ мне полностью понятен. Это новый вызов.

— Все вопросы идут оттого, что мы, журналисты, не понимаем, почему один из сильнейших вратарей МХЛ последних сезонов почти не играет в КХЛ. У вас есть ответ на этот вопрос?

— Ответ прост: я должен быть лучше. Сейчас читаю книгу Мэттью Макконахи «Зеленый свет». Есть цитата: «Не думай о том, что справедливо, а что нет. Тебе нужно играть так, чтобы ни у кого не возникало вопросов». Он говорил это про свою актерскую игру. Это применимо и в хоккее.

— У вас есть контакт с «Питтсбургом»? Я знаю, что на матчи финала МХЛ приезжал скаут «Пингвинз» Леонид Вайсфельд.

— Сейчас рано говорить о «Питтсбурге». Никаких заявлений на данный момент не будет. Мы только выдохнули после финала. Сейчас в спокойной обстановке будем все решать.

— Вы понимаете, в какой лиге проведете следующий сезон?

— Пока нет. Все на стадии обсуждения. Сейчас думаем, как будет лучше, где я буду развиваться. Пока никаких конкретных комментариев дать не могу.

— Размышления о будущем вас сильно волнуют? Это очень важное решение в карьере.

— Это рабочий процесс. Разбираем варианты, смотрим, что может произойти, где мне будет лучше. Ничего сверхъестественного в этом нет, обычные переговоры.

— В чем вы добились прогресса за прошлый сезон? Довольны своим развитием?

— В психологии. Мои тренеры вратарей — Рашит Давыдов и Игорь Якубовский — мне очень помогли. Техническая и тактическая части стали лучше. Основной момент — именно ментальность. Понял, как относиться во время игры к различным ситуациям. В этом мой главный шаг вперед. Я не думаю о том, нравится мне мое развитие или нет. Это путь. Я знаю свои приоритеты и ценности и стараюсь их придерживаться.

Фото ХК «Локомотив»

Чтение — тренд среди молодежи

— Меня зацепило, что вы, отвечая на вопрос, использовали цитату из книги. Как вы пришли к постоянному чтению?

— Искал что-то для себя, что поможет отдыхать от хоккея, игр, тренировок. Нашел это в книгах. Во время сезона читаю в основном научную фантастику. Нравится погружаться в иные миры, отвлекаться от реальности. Сейчас сезон прошел, есть несколько книг, которые хочется прочитать в отпуске. Одна из них — «Зеленый свет».

— В сезоне хватает времени на книги?

— Конечно. Чтению можно уделить 30 минут или час. Можно почитать перед сном или в самолете, в автобусе. Было бы желание — возможность всегда найдется.

— В «Локо» много любителей литературы? Чтение — тренд среди молодежи?

— Мне кажется, да. С некоторыми ребятами мы обменивались мнениями о разных книгах, рекомендовали что-то друг другу. Может быть, с теми, кто не читает, ты в команде общаешься меньше. Тебя тянет к тем, что больше читает. Думаю, такой тренд есть. Молодежь сейчас читает больше. Мы свободны в выборе, нет обязательной программы, как в школе. Каждый сам ищет книги, к которым лежит душа.

— Это еще и этап взросления личности.

— У каждого человека по-своему. Я бы не сказал, что книга сделает из тебя личность. Понимание книги сделает человека личностью. Чтение ради чтения — это неправильно. Надо делать то, что тебе нравится и приносит пользу.

* англ. Последний танец