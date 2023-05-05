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Махачкалинское «Динамо» оштрафовано на 100 тысяч рублей, команде присуждено поражение за нарушение регламента в матче с «Уфой»

Константин Белов
Корреспондент
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Стало известно наказание, которое получило махачкалинское «Динамо» за нарушение регламента в матче 29-го тура первой лиги против «Уфы» (0:0).

«На 65-й минуте с поля ушел молодой футболист, вышел легионер. 6 минут «Динамо» играло без молодого игрока. Был нарушен регламент. Решение: КДК РФС за нарушение обязательных требований для участия, присудить поражение «Динамо» 0:3, присудить «Уфе» победу 3:0. Оштрафовать клуб из Махачкалы на 100 тысяч условно, испытательный срок два календарных года», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом махачкалинское «Динамо» опускается на 9-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 38 очков. «Уфа» поднимается на 15-ю строчку — 29 очков.

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Уфа
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В РФС призвали президента «Велеса» сообщить конкретную информацию о нарушениях в матчах ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
6.05 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
6.05 16:00
Шинник – Волгарь
 - : -
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 - : -
6.05 19:00
Балтика – Кубань
 - : -
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
 - : -
7.05 15:00
Родина – Уфа
 - : -
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Акрон – Волга
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