Махачкалинское «Динамо» оштрафовано на 100 тысяч рублей, команде присуждено поражение за нарушение регламента в матче с «Уфой»

Стало известно наказание, которое получило махачкалинское «Динамо» за нарушение регламента в матче 29-го тура первой лиги против «Уфы» (0:0).

«На 65-й минуте с поля ушел молодой футболист, вышел легионер. 6 минут «Динамо» играло без молодого игрока. Был нарушен регламент. Решение: КДК РФС за нарушение обязательных требований для участия, присудить поражение «Динамо» 0:3, присудить «Уфе» победу 3:0. Оштрафовать клуб из Махачкалы на 100 тысяч условно, испытательный срок два календарных года», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом махачкалинское «Динамо» опускается на 9-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 38 очков. «Уфа» поднимается на 15-ю строчку — 29 очков.