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Троевластие — «Динамо» догоняет «Краснодар» и «Зенит»! Невероятная концовка в Петровском парке

«Динамо» сравнялось по очкам в РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Нападающий «Динамо» Муми Нгамале (справа) в матче против «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бело-голубые в драматичной встрече обыграли «Сочи» благодаря голу на 90+5-й минуте.
Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:2
Сочи

«Краснодар» накануне сделал подарок бело-голубым, проиграв дома «Ахмату». Победа над «Сочи» позволяла «Динамо» догнать «быков» и «Зенит». По крайней мере до понедельника — когда питерцы проведут свой матч в Воронеже. Отличная мотивация.

У южан, впрочем, не меньшая. У нового тренера клуба Роберта Морено прекрасная пресса, он явно добавил огня команде, она весной проиграла лишь один раз, однако турнирные дела веселее не стали. И матч в Москве становился для «Сочи» едва ли не последней возможностью продолжить борьбу за выживание.

Марцел Личка прилично удивил выбором состава. Во-первых, вернул Лещука после его двух грубых ошибок в дерби со «Спартаком». Во-вторых, на флангах обороны сделал выбор в пользу Дасы и Паршивлюка, а не Маричаля и Скопинцева.

Но про защиту бело-голубых вспоминать пришлось не скоро. За половину тайма хозяева создали столько моментов, что хватило бы на несколько матчей. Творил чудеса Рудаков, в штангу и мимо били из выгоднейших позиций динамовцы. Настоящий аттракцион щедрости от бело-голубых.

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С одной стороны, можно было говорить о прекрасной игре в атаке, которая позволяла рвать в клочья оборону сочинцев. А с другой — об инстинкте убийцы у москвичей. Претендент на золото, конечно, должен куда бережнее подходить к реализации моментов. И что толку от тотального преимущества, если к перерыву на табло 0:0.

По такому футболу и невероятному куражу Рудакова требовалось что-то особенное, чтобы забить. А для этого у «Динамо» есть Тюкавин. Голкипер «Сочи» был готов отражать самые сумасшедшие удары, но пяточку от молодого форварда не ожидал даже он. А Константин, увидев мяч за линией, сам схватился за голову, подчеркивая, что сделал нечто уникальное. В этом сезоне у него заходит почти все.

Тюкавин упрочил свое лидерство по системе «гол+пас» — 22 (14+8). У Кассьерры — 19 (16+3).

До последних минут все было довольно спокойно. А затем случилась какая-то невероятная концовка!

«Сочи» упорно шел вперед и на 83-й минуте добился своего. 1:1 после гола Гуарирапы.

Однако почти тут же хозяева снова вышли вперед — Бителло преобразовал в гол неудачный удар Нгамалё. 2:1 на 85-й минуте, и всем показалось, что на этом всё. В том числе и автору гола, который на радостях сорвал с себя футболку, получив предупреждение.

Однако все самое интересное было впереди. 90-я минута. Угловой. Сааведра первым на отскоке и бьет точно под штангу метров с 20 — 2:2!

Теперь-то уж всё? Нет! Фантастический вечер на этом не закончился. Ничья не устраивала никого, обе команды шли вперед, и на 90+5-й минуте «Динамо» все же вырвало победу. Пас Дасы в штрафную, четкое завершение Нгамалё — 3:2!

«Сочи» сохраняет лишь математические шансы уцелеть в РПЛ.

А «Динамо» закручивает интригу, устанавливая троевластие в таблице. Чем ответит завтра «Зенит» в Воронеже?

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» набрали по 50 очков: кто занимает первое место в РПЛ?

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Сочи
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Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. 8 мыслей о провале «Краснодара»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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