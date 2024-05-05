Троевластие — «Динамо» догоняет «Краснодар» и «Зенит»! Невероятная концовка в Петровском парке
«Краснодар» накануне сделал подарок бело-голубым, проиграв дома «Ахмату». Победа над «Сочи» позволяла «Динамо» догнать «быков» и «Зенит». По крайней мере до понедельника — когда питерцы проведут свой матч в Воронеже. Отличная мотивация.
У южан, впрочем, не меньшая. У нового тренера клуба Роберта Морено прекрасная пресса, он явно добавил огня команде, она весной проиграла лишь один раз, однако турнирные дела веселее не стали. И матч в Москве становился для «Сочи» едва ли не последней возможностью продолжить борьбу за выживание.
Марцел Личка прилично удивил выбором состава. Во-первых, вернул Лещука после его двух грубых ошибок в дерби со «Спартаком». Во-вторых, на флангах обороны сделал выбор в пользу Дасы и Паршивлюка, а не Маричаля и Скопинцева.
Но про защиту бело-голубых вспоминать пришлось не скоро. За половину тайма хозяева создали столько моментов, что хватило бы на несколько матчей. Творил чудеса Рудаков, в штангу и мимо били из выгоднейших позиций динамовцы. Настоящий аттракцион щедрости от бело-голубых.
С одной стороны, можно было говорить о прекрасной игре в атаке, которая позволяла рвать в клочья оборону сочинцев. А с другой — об инстинкте убийцы у москвичей. Претендент на золото, конечно, должен куда бережнее подходить к реализации моментов. И что толку от тотального преимущества, если к перерыву на табло 0:0.
По такому футболу и невероятному куражу Рудакова требовалось что-то особенное, чтобы забить. А для этого у «Динамо» есть Тюкавин. Голкипер «Сочи» был готов отражать самые сумасшедшие удары, но пяточку от молодого форварда не ожидал даже он. А Константин, увидев мяч за линией, сам схватился за голову, подчеркивая, что сделал нечто уникальное. В этом сезоне у него заходит почти все.
Тюкавин упрочил свое лидерство по системе «гол+пас» — 22 (14+8). У Кассьерры — 19 (16+3).
До последних минут все было довольно спокойно. А затем случилась какая-то невероятная концовка!
«Сочи» упорно шел вперед и на 83-й минуте добился своего. 1:1 после гола Гуарирапы.
Однако почти тут же хозяева снова вышли вперед — Бителло преобразовал в гол неудачный удар Нгамалё. 2:1 на 85-й минуте, и всем показалось, что на этом всё. В том числе и автору гола, который на радостях сорвал с себя футболку, получив предупреждение.
Однако все самое интересное было впереди. 90-я минута. Угловой. Сааведра первым на отскоке и бьет точно под штангу метров с 20 — 2:2!
Теперь-то уж всё? Нет! Фантастический вечер на этом не закончился. Ничья не устраивала никого, обе команды шли вперед, и на 90+5-й минуте «Динамо» все же вырвало победу. Пас Дасы в штрафную, четкое завершение Нгамалё — 3:2!
«Сочи» сохраняет лишь математические шансы уцелеть в РПЛ.
А «Динамо» закручивает интригу, устанавливая троевластие в таблице. Чем ответит завтра «Зенит» в Воронеже?
«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» набрали по 50 очков: кто занимает первое место в РПЛ?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3