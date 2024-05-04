Мусаев – о поражении от «Ахмата»: «Мы расстроены и опустошены, но есть еще три матча»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча против «Ахмата» (0:1) в 27-м туре РПЛ.

«Соперник играл очень компактно, было мало свободных зон. В первом тайме мы подстроились под его ритм — играли недостаточно быстро. К сожалению, в начале второго тайма пропустили гол, фактически при первом подходе к нашим воротам.

Далее у нас были моменты, которые мы не смогли реализовать. Очень расстраивает это поражение. Не могу сказать, что кто-то не старался или не хотел, ребята бились до последнего.

Мы все расстроены и опустошены, но еще есть три матча. Нужно сделать все возможное, чтобы добиться максимального результата», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» (50 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева упустила шанс обойти «Зенит» (50), который сейчас опережает «быков» по дополнительным показателям при матче в запасе.