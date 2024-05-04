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Мусаев – о поражении от «Ахмата»: «Мы расстроены и опустошены, но есть еще три матча»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча против «Ахмата» (0:1) в 27-м туре РПЛ.

«Соперник играл очень компактно, было мало свободных зон. В первом тайме мы подстроились под его ритм — играли недостаточно быстро. К сожалению, в начале второго тайма пропустили гол, фактически при первом подходе к нашим воротам.

Далее у нас были моменты, которые мы не смогли реализовать. Очень расстраивает это поражение. Не могу сказать, что кто-то не старался или не хотел, ребята бились до последнего.

Мы все расстроены и опустошены, но еще есть три матча. Нужно сделать все возможное, чтобы добиться максимального результата», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» (50 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева упустила шанс обойти «Зенит» (50), который сейчас опережает «быков» по дополнительным показателям при матче в запасе.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IUcda4KS1ig
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
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Краснодар – Ахмат
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Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
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Урал – Балтика
 - : -
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 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
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