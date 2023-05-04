Главный тренер «Акрона» Калешин заявил, что хочет продолжить работу с командой

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался о своем будущем.

«Мое будущее? Совсем недавно я подписал новый трехлетний контракт с «Акроном». Я намерен с Божьей помощью доработать его до конца. Хочу продолжить работу с «Акроном», — приводит слова Калешина «РБ Спорт».

44-летний специалист возглавляет «Акрон» с сентября прошлого года. Под его руководством тольяттинцы дошли до финала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором уступили «Краснодару» (0:0, пенальти 4:2).