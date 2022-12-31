В «Енисее» рассказали о причинах расторжения контракта с Горловым: «Поступило предложение из РПЛ»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов рассказал «СЭ» о прекращении сотрудничества с главным тренером Артемом Горловым в связи с поступлением ему предложения из РПЛ.

«Мы пошли навстречу Артему Сергеевичу в связи с его приглашением в один из клубов РПЛ. Мы расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. В какую команду пригласили? Это уже не в моей юрисдикции. Я сам был тренером, поэтому понимаю, что такие предложения поступают не каждый день. Рад, что уже второй тренер «Енисея» после работы в нашей команде получает такое предложение. При этом люди сейчас уходят в премьер-лигу, а нам предстоит еще это сделать. Кто возглавит «Енисей»? У нас есть список кандидатов, который мы сейчас прорабатываем в связи со сложившейся ситуацией», — сказал Ивахов «СЭ».

Ранее появлялась информация о том, что Горлов может возглавить «Нижний Новгород».

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка в 20 матчах.