Тренер Горлов покинул «Енисей» и продолжит работу в клубе РПЛ

«Енисей» и тренер Артем Горлов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист продолжит работу в клубе Российской премьер лиги.

«Хочется выразить огромные слова благодарности красноярскому клубу: руководству, футболистам, сотрудникам, ну и, конечно же, болельщикам. Спасибо вам за поддержку на выездных и домашних матчах, вы гнали команду вперед и вы по праву самые лучшие!

«Енисей» — это как первая любовь, которая навсегда останется в моем сердце. Именно красноярский клуб стал, своего рода, трамплином для меня. Желаю «Енисею» новых побед и добиться максимальных результатов, которые клуб заслуживает. До новых встреч!» - заявил Горлов.

Горлов возглавил «Енисей» летом 2022 года, заключив двухлетний контракт. Ранее сообщалось, что 35-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка в 20 матчах.